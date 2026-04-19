Amstel Gold Race. Эвенепул победил, Скельмосе – 2-й, Конфруа – 3-й

Ремко Эвенепул выиграл велогонку Amstel Gold Race.

Бельгиец Ремко Эвенепул выиграл однодневную велогонку Amstel Gold Race.в Нидерландах.

Amstel Gold Race

Маастрихт – Валкенбург, Нидерланды

257,2 км

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5.59,40

2. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 0,01

3. Бенуа Конфруа (Франция, UAE Team Emirates – XRG) – 1,59

4. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ United) – то же время

5. Эмиль Верстринге (Бельгия, Alpecin-Premier Tech)

6. Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla)

7. Маури Вансевенант (Бельгия, Soudal Quick-Step)

8. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek)

9. Эвен Костиу (Франция, Groupama – FDJ United)

10. Марко Фриго (Италия, NSN Cycling Team)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
А почему Тадея нет? В прошлом году же после Рубэ ехал
Он сразу дал понять, что его на этой гонке не будет, а вот Пидкок должен был быть, но отказался от участия. Сослался на травму колена. По сути дела у Ремко идеальный шанс взять реванш перед Маттисом за 2025-ый год.
В этом году Ардены совсем грустные будут. Куча народу пропускает
Ремко - царь-спринтер.
🚴🚀
Красавчик Рэмко, идеально сегодня. И подружка у него вроде симпатичная)
Про подружку не знаю, не видел, а насчет жены - да, симпатичная.
Ремко сказал, что ещё подумает насчёт среды.
Мне вообще очень нравится Амстел, жаль что в этом году многие не приехали, почти всегда гонка интересная.
