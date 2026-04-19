Amstel Gold Race. Эвенепул победил, Скельмосе – 2-й, Конфруа – 3-й

Бельгиец Ремко Эвенепул выиграл однодневную велогонку Amstel Gold Race.в Нидерландах.
Amstel Gold Race
Маастрихт – Валкенбург, Нидерланды
257,2 км
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5.59,40
2. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 0,01
3. Бенуа Конфруа (Франция, UAE Team Emirates – XRG) – 1,59
4. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ United) – то же время
5. Эмиль Верстринге (Бельгия, Alpecin-Premier Tech)
6. Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla)
7. Маури Вансевенант (Бельгия, Soudal Quick-Step)
8. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek)
9. Эвен Костиу (Франция, Groupama – FDJ United)
10. Марко Фриго (Италия, NSN Cycling Team)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
