⚡ «Париж – Рубэ». Ван Арт победил, Погачар – 2-й, Стюйвен – 3-й, ван дер Пул – 4-й
Ваут ван Арт выиграл классическую однодневную велогонку «Париж – Рубэ».
12 апреля прошла классическая однодневная велогонка «Париж – Рубэ». Победу одержал бельгиец Ваут ван Арт.
«Париж – Рубэ»
Компьень – Рубэ, Франция
258,3 км
1. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma – Lease a Bike) – 5.16,52
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)
3. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,13
4. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Premier Tech) – 0,15
5. Кристоф Лапорт (Франция, Visma | Lease a Bike)
6. Тим ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe)
7. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek)
8. Штефан Биссеггер (Швейцария, Decathlon CMA CGM) – 0,20
9. Нильс Политт (Германия, UAE Team Emirates – XRG) – 2,36
10. Майк Теуниссен (Нидерланды, XDS Astana)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
215 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну и какую гонку выдал ван дер Пул, наверное, был сильнейшим сегодня, но так невовремя прокололся и потерял очень много.
Ваут всей своей карьерой, всем невезением, всеми травмами, всей любовью к вело, полностью заслужил эту победу.
Просто квинтесенция справедливости, такой гонщик и без королевы гонок, нет фиг вам
Но учитывая, как опасна и коварна эта гонка, может не случиться ни того, ни другого)
Эх жаль, тут нет Мон-Мартра - думает ван Арт.
Это спорт и тактика, все предельно честно.
Оба были заинтересованы работать, чтоб их не догнали, и оба берегли силы, которых прилично потратили, догоняя группу посте проколов.
Буквально недавно лидирующего соло Ваута у самого финиша настиг Пиппо, и прошел, как стоячего, потому что у него сил не было. Логично, что Ваут боялся приехать на трек в Рубе пустым.