⚡ «Париж – Рубэ». Ван Арт победил, Погачар – 2-й, Стюйвен – 3-й, ван дер Пул – 4-й

Ваут ван Арт выиграл классическую однодневную велогонку «Париж – Рубэ».

12 апреля прошла классическая однодневная велогонка «Париж – Рубэ». Победу одержал бельгиец Ваут ван Арт.

«Париж – Рубэ»

Компьень – Рубэ, Франция

258,3 км

1. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma – Lease a Bike) – 5.16,52

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) 

3. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,13

4. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Premier Tech) – 0,15

5. Кристоф Лапорт (Франция,  Visma | Lease a Bike)

6. Тим ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe)

7. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek)

8. Штефан Биссеггер (Швейцария, Decathlon CMA CGM) – 0,20

9. Нильс Политт (Германия, UAE Team Emirates – XRG) – 2,36

10. Майк Теуниссен (Нидерланды, XDS Astana)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Поздравляю ван Арта с такой долгожданной победой, сколько ему не везло, постоянно какие-то злоключения и травмы в самые неподходящие моменты и наконец вторая (всего лишь для гонщика такого уровня) победа на монументе спустя столько лет.
Ну и какую гонку выдал ван дер Пул, наверное, был сильнейшим сегодня, но так невовремя прокололся и потерял очень много.
Слава богу, велоспорт жив.
Великий день для велоспорта.
Ваут всей своей карьерой, всем невезением, всеми травмами, всей любовью к вело, полностью заслужил эту победу.
Просто квинтесенция справедливости, такой гонщик и без королевы гонок, нет фиг вам
Могу лишь сказать, что у нас сегодня редкое зрелище - гонку с Тадеем за 15 километров до финиша всё ещё интересно смотреть
Поздравляю Ван-Арта, но не понимаю злопыхателей в адрес Тадея) Чувак просто хорош везде) Уж точно один из лучших в истории, хотя, с моей точки зрения, однозначно лучший. Понятно, что тут нет гор даже немножко нет) Иначе бы шансов не было бы ни у кого. Тадей навязывает борьбу (а сегодня он второй) в совершенно непрофильной для себя дисциплине и сколько уже монументов забрал. Это как условный бегун на 5000 метров вышел бы на 200 метров бежать и занял бы второе место. Я думаю, что это сопоставимое сравнение.
Если бы бегун на 5000 метров занял второе место на 200 метров, все бы кричали: "Ловите наркомана!"
Поразительное непонимание разницы между видами спорта.
Или МВДП станет первым в истории с четырьмя победами подряд. Тоже интрига.
Но учитывая, как опасна и коварна эта гонка, может не случиться ни того, ни другого)
слишком много за кого можно было бы болеть, так что просто гонку посмотрю )
Эх жаль, тут нет Патерберга - думает Погачар.
Эх жаль, тут нет Мон-Мартра - думает ван Арт.
Эх, жаль, что тут нет гор песка, грязи и лесенок - думает МВДП )
Эх жаль, тут нет ХОТЬ ОДНОГО ГОТОВОГО НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ - думает Матьё
Есть справедливость в этом мире!
Удивляют наезды на Ваута, что мол реже выходил на смены, когда они лидировали с Тадеем.
Это спорт и тактика, все предельно честно.
Оба были заинтересованы работать, чтоб их не догнали, и оба берегли силы, которых прилично потратили, догоняя группу посте проколов.
Буквально недавно лидирующего соло Ваута у самого финиша настиг Пиппо, и прошел, как стоячего, потому что у него сил не было. Логично, что Ваут боялся приехать на трек в Рубе пустым.
