«Вуэльта Страны Басков». 6-й этап. Сейшас победил в общем зачете, Огаст выиграл заключительный этап
11 апреля прошел заключительный этап веломногодневки «Вуэльта Страны Басков». Француз Пол Сейшас победил в общем зачете
«Вуэльта Страны Басков»
6-й этап
Гойспер-Ансуола – Бергара
135,2 км
1. Эндрю Огаст (США, INEOS Grenadiers) – 3.29,25
2. Рауль Гарсия Пьерна (Испания, Movistar) – 0,16
3. Франк ван дер Брук (Нидерланды, Picnic PostNL) – 0,34
4. Гал Гливар (Словения, Alpecin-Premier Tech) – то же время
5. Филиппо Флорелли (Италия, Visma | Lease a Bike) – 1,07
6. Эмиль Верстринге (Бельгия, Alpecin-Premier Tech)
7. Симоне Веласко (Италия, XDS Astana)
8. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 1,09...
17. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis) – 4,15...
18. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana)
19. Хавьер Ромо (Испания, Movistar)
20. Пейо Бильбао (Испания, Movistar)
21. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM)
22. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
Общий зачет (после 6-го этапа)
1. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) – 20.07,35
2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,30
3. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 2,33
4. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis) – 3,50
5. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) – 4,43
6. Пейо Бильбао (Испания, Movistar) – 5,03
7. Хавьер Ромо (Испания, Movistar) – 5,05
8. Игорь Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – 5,25
9. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost) – 5,41
10. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) – 7,33