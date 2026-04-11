  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
7

«Вуэльта Страны Басков». 6-й этап. Сейшас победил в общем зачете, Огаст выиграл заключительный этап

Француз Сейшас выиграл многодневку «Вуэльта Страны Басков».

11 апреля прошел заключительный этап веломногодневки «Вуэльта Страны Басков». Француз Пол Сейшас победил в общем зачете

«Вуэльта Страны Басков»

6-й этап

Гойспер-Ансуола – Бергара

135,2 км

Профиль/Карта

1. Эндрю Огаст (США, INEOS Grenadiers) – 3.29,25

2. Рауль Гарсия Пьерна (Испания, Movistar) – 0,16

3. Франк ван дер Брук (Нидерланды, Picnic PostNL) – 0,34

4. Гал Гливар (Словения, Alpecin-Premier Tech) – то же время

5. Филиппо Флорелли (Италия,  Visma | Lease a Bike) – 1,07

6. Эмиль Верстринге (Бельгия, Alpecin-Premier Tech)

7. Симоне Веласко (Италия, XDS Astana)

8. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 1,09...

17. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis) – 4,15...

18. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) 

19. Хавьер Ромо (Испания, Movistar) 

20. Пейо Бильбао (Испания, Movistar) 

21. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) 

22. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Общий зачет (после 6-го этапа)

1. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) – 20.07,35

2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,30

3. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 2,33

4. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis) – 3,50

5. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) – 4,43

6. Пейо Бильбао (Испания, Movistar) – 5,03

7. Хавьер Ромо (Испания, Movistar) – 5,05

8. Игорь Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – 5,25

9. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost) – 5,41

10. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) – 7,33

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Клеман Шампуссен
результаты
Алекс Боден
logoПримож Роглич
велошоссе
Пол Сейшас
logoЙон Исагирре Инчаусти
Флориан Липовиц
Хавьер Ромо
Вуэльта страны Басков
Харольд Техада
Пейо Бильбао
Сиан Эйтдебрукс
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я что то пропустил, что это за новый король Сейшас? Или Рогла с Липом , его на следующем разберут?
Мне кажется, что после первых двух этапов ребята из ред булла посмотрели на нынешнюю форму очередной французской надежды и решили что итоговые серебро с бронзой их устраивает. Проще спокойно оборонять позиции, чем пытаться разбирать и получать шанс сгореть так, что с подиума слетишь. А вояж Липовица в конце пятого этапа - это лишь диверсификация рисков
Ок, спасибо, принял
Такой бы дождик да завтра на Рубэ)
Обещали местами, но слабенький, а было бы эпично.
Не надо.. Нужно чтобы Погачар выиграл. 😯
Вот это этап вышел, Уно Икс и Йоханессен красавцы, поехали в отрыв с начала этапа и вырвали себе подиум, отыграв кучу мест и большое отставание в общем зачёте. Такой велоспорт мне нравится.
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
«Вуэльта Страны Басков». 5-й этап. Сейшас победил, Липовиц – 2-й, Ромо – 3-й
10 апреля, 16:14
«Вуэльта страны Басков». 4-й этап. Аранбуру победил, Йоханнессен – 2-й, Скарони – 3-й
9 апреля, 16:01
«Вуэльта страны Басков». 3-й этап. Лоранс победил, Арриета – 2-й, Тесфацион – 3-й
8 апреля, 15:46
Рекомендуем
Главные новости
⚡ «Париж – Рубэ». Ван Арт победил, Погачар – 2-й, Стюйвен – 3-й, ван дер Пул – 4-й
12 апреля, 14:21
«Вуэльта Страны Басков». 5-й этап. Сейшас победил, Липовиц – 2-й, Ромо – 3-й
10 апреля, 16:14
«Вуэльта страны Басков». 4-й этап. Аранбуру победил, Йоханнессен – 2-й, Скарони – 3-й
9 апреля, 16:01
Сгорела крыша олимпийского велодрома в Рио-де-Жанейро
9 апреля, 15:35Видео
«Вуэльта страны Басков». 3-й этап. Лоранс победил, Арриета – 2-й, Тесфацион – 3-й
8 апреля, 15:46
Микеля Ланду сбил водитель медицинского автомобиля во время «Вуэльты страны Басков»
8 апреля, 14:47
«Вуэльта страны Басков». 2-й этап. Сейшас победил, Скельмосе – 2-й, Роглич – 3-й
7 апреля, 16:01
«Вуэльта страны Басков». 1-й этап. Сейшас выиграл индивидуальную «разделку», Воклен – 2-й, Гросшартнер – 3-й
6 апреля, 15:55
«Тур Фландрии». Погачар победил, Ван дер Пул – 2-й, Эвенепул – 3-й
5 апреля, 18:05
Велогонщики Анохина, Крапивина и Рычков получили нейтральный статус
3 апреля, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
25 октября 2025, 07:57
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября 2025, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля 2025, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня 2025, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля 2025, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта 2025, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Рекомендуем