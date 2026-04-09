Сгорела крыша олимпийского велодрома в Рио-де-Жанейро

В Рио сгорела крыша олимпийского велодрома.

Крупный пожар уничтожил крышу велодрома в Олимпийском парке Рио-де-Жанейро. 

Возгорание произошло в ночь со среды на четверг. Для борьбы с огнем были задействованы около 80 пожарных и 20 единиц техники. На тушение потребовалось 14 часов. 

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Кавальери заявил, что, по предварительной оценке, трек велодрома не был поврежден.

«Он остается нетронутым и хорошо сохранившимся. Очевидно, потребуется чистка и определенное техническое обслуживание, прежде чем мы сможем объявить о возобновлении работы велодрома», — сказал Кавальери.

Сообщений о пострадавших не поступало.

1 апреля на арене стартовал чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и кадетов с участием российских спортсменов. Все поединки заключительного дня соревнований были перенесены на соседний объект, также принимающий турнир.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: BBC
происшествия
велотрек
Рио-2016
да после ОИ все уже забыли о нём
Местные бакланы подожгли.
Ответ гилберт
Рыжебрюхие дрозды
То как его строили ,еще удивительно ,что простоял столько
