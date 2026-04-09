«Вуэльта страны Басков». 4-й этап. Аранбуру победил, Йоханнессен – 2-й, Скарони – 3-й
Испанец Алекс Аранбуру одержал победу на четвертом этапе веломногодневки «Вуэльта страны Басков».
«Вуэльта страны Басков»
4-й этап
Гальдакано – Гальдакано, Испания
167,2 км
1. Алекс Аранбуру (Испания, Cofidis) — 3.55,15
2. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 0,04
3. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 0,06
4. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis) — 0,07
5. Гийом Мартен (Франция, Groupama – FDJ United) — 0,13
6. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) — 0,14
7. Хуан Педро Лопес (Испания, Movistar) — 0:14
8. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 0,14
9. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) — 0,17
10. Игорь Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 0,24
11. Эмиль Верстринге (Бельгия, Alpecin-Premier Tech) — 0,24
12. Бен Талетт (Великобритания, Team Visma | Lease a Bike) — 0,34
13. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost) — 0,34
14. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) — 0,34
15. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) — 0,34
Общий зачет
1. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 12.03,53
2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 2,19
3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 2,28
4. Ион Исагирре (Испания, Cofidis) — 2,29
5. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) — 2,34
6. Бен Талетт (Великобритания, Team Visma | Lease a Bike) — 2,47
7. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost) — 2,51
8. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) — 3,08
9. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar Team) — 3,21
10. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) — 3,22
11. Хавьер Ромо (Испания, Bahrain – Victorious) — 3,42
12. Пейо Бильбао (Испания, Movistar) — 3,57