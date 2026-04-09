3

«Вуэльта страны Басков». 4-й этап. Аранбуру победил, Йоханнессен – 2-й, Скарони – 3-й

«Вуэльта страны Басков»

4-й этап

Гальдакано – Гальдакано, Испания

167,2 км

Профиль/Карта

1. Алекс Аранбуру (Испания, Cofidis) — 3.55,15

2. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 0,04

3. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 0,06

4. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis) — 0,07

5. Гийом Мартен (Франция, Groupama – FDJ United) — 0,13

6. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) — 0,14

7. Хуан Педро Лопес (Испания, Movistar) — 0:14

8. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 0,14

9. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) — 0,17

10. Игорь Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 0,24

11. Эмиль Верстринге (Бельгия, Alpecin-Premier Tech) — 0,24

12. Бен Талетт (Великобритания, Team Visma | Lease a Bike) — 0,34

13. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost) — 0,34

14. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) — 0,34

15. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) — 0,34

Общий зачет

1. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 12.03,53

2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 2,19

3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 2,28

4. Ион Исагирре (Испания, Cofidis) — 2,29

5. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) — 2,34

6. Бен Талетт (Великобритания, Team Visma | Lease a Bike) — 2,47

7. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost) — 2,51

8. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) — 3,08

9. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar Team) — 3,21

10. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) — 3,22

11. Хавьер Ромо (Испания, Bahrain – Victorious) — 3,42

12. Пейо Бильбао (Испания, Movistar) — 3,57

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoПримож Роглич
Пол Сейшас
Вуэльта страны Басков
Харольд Техада
logoЙон Исагирре Инчаусти
результаты
Клеман Шампуссен
Сиан Эйтдебрукс
Флориан Липовиц
Бен Талетт
велошоссе
logoАлекс Аранбуру
Пейо Бильбао
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Опять камни украли на дороге в Рубе. 😯
Ответ Cube Litening C:68X
Опять камни украли на дороге в Рубе. 😯
Волки позорные - скоро и траву будут красть и не оставят ни хрена козлам пощипать.
Велоспорт в Telegram
