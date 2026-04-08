Микеля Ланду сбил водитель медицинского автомобиля во время «Вуэльты страны Басков»

Водитель медицинского авто сбил велогонщика Ланду на «Вуэльте страны Басков».

Испанский велогонщик Микель Ланда снялся с многодневки «Вуэльта страны Басков» после столкновения с автомобилем медицинской службы во время второго этапа гонки.

На скоростном спуске первой категории Ланда упал после столкновения с машиной врача. Некоторое время он лежал на обочине, но находился в сознании и разговаривал с медиком, после чего все же смог продолжить движение.

Ланда финишировал 67-м, более 13 минут уступив победителю этапа французу Полю Сейшасу.

Испанца доставили в больницу для обследования. Из-за многочисленных ушибов он был вынужден сняться с многодневки.

Водитель медицинской машины был исключен из соревнований и оштрафован на 500 швейцарских франков.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Cycling News
Микель Ланда
Материалы по теме
Евгений Редькин: «В IBU сидят одни русофобы. Шведы, норвежцы, американцы недоброжелательно к нам относятся»
6 апреля, 12:08
Ростовцев о Кубке мира: «Мой прогноз: Халили был бы конкурентоспособен – топ-6. Если Латыпов и Шевченко в хорошем состоянии – это шанс на топ-3»
5 апреля, 13:57
Павел Ростовцев: «IBU – самая тяжелая федерация по отношению к россиянам. Но с учетом прецедентов есть шанс, что мы будем выходить на международную арену»
5 апреля, 12:14
Рекомендуем
Главные новости
⚡ «Париж – Рубэ». Ван Арт победил, Погачар – 2-й, Стюйвен – 3-й, ван дер Пул – 4-й
сегодня, 14:21
«Вуэльта Страны Басков». 6-й этап. Сейшас победил в общем зачете, Огаст выиграл заключительный этап
вчера, 16:22
«Вуэльта Страны Басков». 5-й этап. Сейшас победил, Липовиц – 2-й, Ромо – 3-й
10 апреля, 16:14
«Вуэльта страны Басков». 4-й этап. Аранбуру победил, Йоханнессен – 2-й, Скарони – 3-й
9 апреля, 16:01
Сгорела крыша олимпийского велодрома в Рио-де-Жанейро
9 апреля, 15:35Видео
«Вуэльта страны Басков». 3-й этап. Лоранс победил, Арриета – 2-й, Тесфацион – 3-й
8 апреля, 15:46
«Вуэльта страны Басков». 2-й этап. Сейшас победил, Скельмосе – 2-й, Роглич – 3-й
7 апреля, 16:01
«Вуэльта страны Басков». 1-й этап. Сейшас выиграл индивидуальную «разделку», Воклен – 2-й, Гросшартнер – 3-й
6 апреля, 15:55
«Тур Фландрии». Погачар победил, Ван дер Пул – 2-й, Эвенепул – 3-й
5 апреля, 18:05
Велогонщики Анохина, Крапивина и Рычков получили нейтральный статус
3 апреля, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
25 октября 2025, 07:57
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября 2025, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля 2025, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня 2025, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля 2025, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта 2025, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Рекомендуем