«Вуэльта страны Басков». 3-й этап. Лоранс победил, Арриета – 2-й, Тесфацион – 3-й
Французский велогонщик Аксель Лоранс одержал победу на третьем этапе многодневки «Вуэльта страны Басков».
«Вуэльта страны Басков»
3-й этап
Басаури – Басаури, Испания
152,8 км
1. Аксель Лоранс (Франция, INEOS Grenadiers) — 3.38,33
2. Игор Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 0,02
3. Натнаэль Тесфацион (Эритрея, Movistar ) — 0,14
4. Илан Ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,14
5. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 0,18
6. Джеймс Шоу (Великобритания, EF Education – EasyPost) — 0,21
7. Клеман Браз Афонсо (Франция, Groupama – FDJ United) — 0,24
8. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) — 0,24
9. Гийом Мартен (Франция, Groupama – FDJ United) — 0,24
10. Рубен Томпсон (Новая Зеландия, Lotto Intermarché) — ,034
11. Ярди Кристиан ван дер Ли (Нидерланды, EF Education – EasyPost) — 0,49
12. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 1,04
Общий зачет
1. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 8.08,24
2.Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 1,59
3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 2,08
4. Маттиас Скьельмосе (Дания, Lidl – Trek) — 2,14
5. Бен Талетт (Великобритания, Team Visma | Lease a Bike) — 2,27
6. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost) — 2,31
7. Ион Исагирре (Испания, Cofidis) — 2,36
8. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) — 2,48
9. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar) — 3,01
10. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) — 3,02
Его сбила машина медицинской помощи...
Но к сожалению сошёл Дель Торо