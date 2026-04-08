2

«Вуэльта страны Басков». 3-й этап. Лоранс победил, Арриета – 2-й, Тесфацион – 3-й

Французский велогонщик Аксель Лоранс одержал победу на третьем этапе многодневки «Вуэльта страны Басков».

«Вуэльта страны Басков»

3-й этап

Басаури – Басаури, Испания

152,8 км

Профиль/Карта

1. Аксель Лоранс (Франция, INEOS Grenadiers) — 3.38,33

2. Игор Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 0,02

3. Натнаэль Тесфацион (Эритрея, Movistar ) — 0,14

4. Илан Ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,14

5. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 0,18

6. Джеймс Шоу (Великобритания, EF Education – EasyPost) — 0,21

7. Клеман Браз Афонсо (Франция, Groupama – FDJ United) — 0,24

8. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) — 0,24

9. Гийом Мартен (Франция, Groupama – FDJ United) — 0,24

10. Рубен Томпсон (Новая Зеландия, Lotto Intermarché) — ,034

11. Ярди Кристиан ван дер Ли (Нидерланды, EF Education – EasyPost) — 0,49

12. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 1,04

Общий зачет

1. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 8.08,24

2.Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 1,59

3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 2,08

4. Маттиас Скьельмосе (Дания, Lidl – Trek) — 2,14

5. Бен Талетт (Великобритания, Team Visma | Lease a Bike) — 2,27

6. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost) — 2,31

7. Ион Исагирре (Испания, Cofidis) — 2,36

8. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) — 2,48

9. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar) — 3,01

10. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) — 3,02

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Клеман Шампуссен
результаты
Мэттью Ричителло
logoЙон Исагирре Инчаусти
Харольд Техада
Бен Талетт
Маттиас Скельмосе
Флориан Липовиц
велошоссе
logoПримож Роглич
Сиан Эйтдебрукс
Исаак дель Торо
Пол Сейшас
Вуэльта страны Басков
Хавьер Ромо
Пейо Бильбао
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Ланды всё хорошо, без травм, но сегодня он не выйдет на старт.
Его сбила машина медицинской помощи...
Курдюков вернулся - это хорошие новости
Но к сожалению сошёл Дель Торо
Велоспорт в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
