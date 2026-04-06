«Вуэльта страны Басков». 1-й этап. Сейшас выиграл индивидуальную «разделку», Воклен – 2-й, Гросшартнер – 3-й
Французский велогонщик Пол Сейшас выиграл индивидуальную «разделку» на первом этапе многодневки «Вуэльта страны Басков».
«Вуэльта страны Басков»
1-й этап
Бильбао – Бильбао, Испания
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
13,8 км
1. Пол Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 17,09
2. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) — 0,23
3. Феликс Гросшартнер (Австрия, UAE Team Emirates – XRG) — 0,27
4. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,28
5. Илан Ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,29
6. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,33
7. Эндрю Огаст (США, INEOS Grenadiers) — 0,40
8. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG) — 0,43
9. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) — 0,45
10. Майкл Леонард (Канада, EF Education – EasyPost) — 0,46
11. Хавьер Ромо (Испания, Movistar) — 0,48
12. Бруно Армирайл (Франция, Visma | Lease a Bike) — 0,50
13. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) — 0,51
14. Бен Талетт (Великобритания, Visma | Lease a Bike) — 0,52
15. Маури Вансевенант (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,52
В Роглича я не верю особо, да и в целом у Боры заявка послабее Лидла или даже Декатлона
