«Вуэльта страны Басков». 1-й этап. Сейшас выиграл индивидуальную «разделку», Воклен – 2-й, Гросшартнер – 3-й

Французский велогонщик Пол Сейшас выиграл индивидуальную «разделку» на первом этапе многодневки «Вуэльта страны Басков». 

«Вуэльта страны Басков»

1-й этап

Бильбао – Бильбао, Испания

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

13,8 км

Профиль/Карта

1. Пол Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 17,09

2. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) — 0,23

3. Феликс Гросшартнер (Австрия, UAE Team Emirates – XRG) — 0,27

4. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,28

5. Илан Ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,29

6. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,33

7. Эндрю Огаст (США, INEOS Grenadiers) — 0,40

8. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG) — 0,43

9. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) — 0,45

10. Майкл Леонард (Канада, EF Education – EasyPost) — 0,46

11. Хавьер Ромо (Испания, Movistar) — 0,48

12. Бруно Армирайл (Франция, Visma | Lease a Bike) — 0,50

13. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) — 0,51

14. Бен Талетт (Великобритания, Visma | Lease a Bike) — 0,52

15. Маури Вансевенант (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,52

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Говорят, местная прокуратура в Бельгии дело завела, на Погачара и остальных, кто не остановился на красный перед шлагбаумом. 😯 Лишение водительских прав до восьми дней грозит, плюс до пяти тыщ штрафа.
Cube Litening C:68X
вот и нашёлся метод против словенца
Shock In
Тут можно на велике с 1,6 промилле ездить. А так, все правила нужно соблюдать, как и на авто, красный свет, стоп-знак итд. Но я не соблюдаю, неохота лишний раз ботинок из педали высовывать, потом не очень получается обратно защёлкнуться. 😁
В 21-м так же начинали с разделки в Бильбао, Роглич забрал и этап, и генерал в итоге
Состав очень даже неплохой, но сдаётся мне, что мексиканцу (и его мощной команде поддержки) среди них сейчас вызов никто не бросит. Интересно будет посмотреть на Аюсо, Сейшаса и Липовица.
Shock In
А кто из эмиратов участвует? У Липовца Роглич есть..
Cube Litening C:68X
Солер, Макналти, Гросшартнер, Новак, Арриета.
В Роглича я не верю особо, да и в целом у Боры заявка послабее Лидла или даже Декатлона
О, по телеку даже показывают, Евроспорт. Тёзка города сейчас проехал. Тепло там уже, однако.
Лидловец на обычном велике пилит.
У Роглича в 21-м было 17:17, неплохо проехал относительно старой версии себя))
Сейшас
Ахаххахахахх
Новостник не мог нормально фамилию написать?
