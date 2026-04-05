«Тур Фландрии». Погачар победил, Ван дер Пул – 2-й, Эвенепул – 3-й

Тадей Погачар выиграл однодневную велогонку «Тур Фландрии».

5 апреля прошла однодневная велогонка «Тур Фландрии».

«Тур Фландрии»

Антверпен – Ауденарде, Бельгия

278 км

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 6.20,07

2. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Premier Tech) – 0,34

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,11

4. Ваут ван Арт (Бельгия, Team Visma | Lease a Bike) – 2,04

5. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) – 2,48

6. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 4,28

7. Флориан Вермеерш (Бельгия, UAE Team Emirates – XRG) – то же время

8. Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious) – 4,30 

9. Кристоф Лапорт (Франция, Team Visma | Lease a Bike) – 5,22

10. Джанни Вермеерш (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) 

11. Тим ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5,26...

41. Биниам Гирмей (Эритрея, NSN Cycling) – 6,56

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Капец Серега все еще в горах. Трансляция на еврике овер 7 часов. Старенький Кондрашев может и не пережить
Примечательно, что к Поги после финиша подъехал МВДП и пожал руку, также это сделали ВВА и Мадс, все друг друга поздравили с гонкой, но не Эвенпул, эго у футболиста конечно … мда
Эвенпул не то что велогонщик, а в принципе один из самых оверхайпнутых спортсменов на моей памяти
Чел настолько закомплексованный какой-то, что не может элементарных вещей сделать. Он ещё никого там не обвинял в своем поражении? Типа Матье с Тадеем договорились и уехали от меня хорошего
Тадей забирает четвертый монумент подряд, устанавливает все новые и новые рекорды. Если через неделю заберет ПР, то с вероятностью 99,9% соберет все монументы за сезон, попутно забрав Тур, это будет историческое достижение, которое навряд ли когда-нибудь кто-то покорит.
Данные по Тадею.

𝗢𝘂𝗱𝗲 𝗞𝘄𝗮𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁
⏱️ Time: 3’02”
💨 Avg speed: 29.0km/h
⚡️ Avg power: 480w
💥 Max power: 670w

𝗣𝗮𝘁𝗲𝗿𝗯𝗲𝗿𝗴
⏱️ Time: 50”
💨 Avg speed: 16.9km/h
⚡️ Avg power: 630w
💥 Max power: 770w
12-й монумент на счету Тадея, больше только у Меркса, 19.
Ремко бедолага. 10км догонял, уже почти ухватился за колесо, но злодеи не дали )
Пошёл ливень, вот теперь начинается веселье
Интересный мув от эмиратов, отсеяли большую часть пелотона с раздельщиками, доместиками и грегари уже на коротеньком Моленберге
Атмосфера конечно великая. Рубе не хватает такого места с трибунами.

На карфуре бы построить
Прикольно с номерами получилось у первых трёх. 1,11,111.
Магия цифр.
Да, за ними едут вроде 51 и 171)
Материалы по теме
«Милан – Сан-Ремо». Погачар победил, допустив падение во время гонки, Пидкок – 2-й, ван Арт – 3-й
21 марта, 16:27
«Джиро ди Ломбардия». Погачар победил, Эвенепул – 2-й, Сторер – 3-й, Власов – 33-й
11 октября 2025, 15:03
Чемпионат Европы по велошоссе. Погачар победил в групповой гонке, Эвенепул – 2-й, Сейшас – 3-й
5 октября 2025, 15:25
Рекомендуем
Главные новости
«Вуэльта страны Басков». 4-й этап. Гонщики проедут по маршруту с 8 подъемами
сегодня, 11:01
«Вуэльта страны Басков». 3-й этап. Лоранс победил, Арриета – 2-й, Тесфацион – 3-й
вчера, 15:46
Микеля Ланду сбил водитель медицинского автомобиля во время «Вуэльты страны Басков»
вчера, 14:47
«Вуэльта страны Басков». 2-й этап. Сейшас победил, Скельмосе – 2-й, Роглич – 3-й
7 апреля, 16:01
«Вуэльта страны Басков». 1-й этап. Сейшас выиграл индивидуальную «разделку», Воклен – 2-й, Гросшартнер – 3-й
6 апреля, 15:55
Велогонщики Анохина, Крапивина и Рычков получили нейтральный статус
3 апреля, 06:47
Бурлакова о том, почему велогонщики едут на красный: «Когда дерганая работа начинается — это уже другой пульс, все пытаются сохранить скорость»
1 апреля, 15:50
Яна Бурлакова: «Чтобы накопить на земельный участок в Москве, понадобится вся жизнь плюс одна почка»
1 апреля, 15:41
Яна Бурлакова: «Основной минус нейтрального статуса – это когда ты стоишь на пьедестале, слушаешь симфонию Баха и делаешь вид, что тебе это нравится»
1 апреля, 15:26
Бурлакова о велотреке в России: «Гонки у нас проходят скучно и нудно. Понимаю людей, которые пришли один раз и больше не приходят на трек»
1 апреля, 15:17
Ко всем новостям
Последние новости
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
25 октября 2025, 07:57
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября 2025, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля 2025, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня 2025, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля 2025, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта 2025, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Рекомендуем