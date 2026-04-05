«Тур Фландрии». Погачар победил, Ван дер Пул – 2-й, Эвенепул – 3-й
5 апреля прошла однодневная велогонка «Тур Фландрии».
«Тур Фландрии»
Антверпен – Ауденарде, Бельгия
278 км
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 6.20,07
2. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Premier Tech) – 0,34
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,11
4. Ваут ван Арт (Бельгия, Team Visma | Lease a Bike) – 2,04
5. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) – 2,48
6. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 4,28
7. Флориан Вермеерш (Бельгия, UAE Team Emirates – XRG) – то же время
8. Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious) – 4,30
9. Кристоф Лапорт (Франция, Team Visma | Lease a Bike) – 5,22
10. Джанни Вермеерш (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
11. Тим ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5,26...
41. Биниам Гирмей (Эритрея, NSN Cycling) – 6,56
𝗢𝘂𝗱𝗲 𝗞𝘄𝗮𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁
⏱️ Time: 3’02”
💨 Avg speed: 29.0km/h
⚡️ Avg power: 480w
💥 Max power: 670w
𝗣𝗮𝘁𝗲𝗿𝗯𝗲𝗿𝗴
⏱️ Time: 50”
💨 Avg speed: 16.9km/h
⚡️ Avg power: 630w
💥 Max power: 770w
На карфуре бы построить