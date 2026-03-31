Российский велогонщик Ермаков перешел в сборную Словении
Российский велогонщик Ермаков будет выступать за Словению.
Российский велогонщик Роман Ермаков будет выступать под флагом Словении, сообщили в Федерации велосипедного спорта России.
«Роман Ермаков, выступающий за команду Мирового тура Bahrain-Victorius, сменил гражданство на Словению. Сам он живет в Словении», – заявили в федерации.
21-летний Ермаков выступает за Bahrain-Victorius с 2025 года. Он является победителем веломногодневки Аубель-Тимистер-Ставело, проводящейся в Бельгии среди спортсменов-юниоров.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
