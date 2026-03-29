Олимпийский чемпион по биатлону Эмильен Жаклен подписал контракт с велокомандой Decathlon

Биатлонист Эмильен Жаклен подписал контракт с велокомандой Decathlon.

Французский биатлонист Эмильен Жаклен стал стажером профессиональной велокоманды Decathlon-CMA CGM.

«Этот проект давно зрел в моей голове. Хотя зимние Игры 2030 года во Франции остаются моей целью, сейчас я чувствую острую потребность попробовать что-то новое и соревноваться на высшем уровне в велоспорте, присоединившись к команде Decathlon-CMA CGM.

Я всегда катался на велосипеде — и в юности, и во время своих физических тренировок, — но отныне каждый день будет новым вызовом. Я убежден, что методы тренировок, рекомендации по питанию, экипировка Van Rysel и строгая структура команды позволят мне прогрессировать и выйти на новый уровень.

Я хочу выкладываться на все 100%, без компромиссов. Я осознаю, какая возможность мне представилась, а также готов делиться своим опытом с молодыми гонщиками. Я хочу оправдать доверие команды и прожить эту детскую мечту с должным смирением, потому что знаю, насколько это тяжелый труд. Я благодарю команду за эту прекрасную возможность», – цитирует Жаклена пресс-служба команды.

«Эмильен всегда поддерживал тесные связи с командой, как с гонщиками, так и с тренерским штабом. Велоспорт уже является ключевым компонентом его подготовки в биатлоне. В этот послеолимпийский год идея состоит в том, чтобы дать ему возможность попробовать свои силы в велоспорте при поддержке команды, чтобы он мог развить свои навыки.

Эта поддержка будет сосредоточена прежде всего на тренировках, включая руководство тренера и нутрициолога, предоставление экипировки, а также высокогорный тренировочный лагерь в Arc 1950 вместе с составом NewGen.

В конце весны мы планируем провести цикл тестов, чтобы лучше определить его профиль: его взрывная мощь в биатлоне вполне может сделать его отличным спринтером на шоссе. Мы делаем ставку на мощный атлетический потенциал и высокий показатель МПК (максимальное потребление кислорода), который, уже зарекомендовав себя на лыжах, должен проявить себя и на велосипеде», – прокомментировал спортивный директор команды Жан-Батист Кикле.

Жаклену 30 лет, он является олимпийским чемпионом Милана-2026 в эстафете, двукратным серебряным и бронзовым призером Игр, пятикратным чемпионом мира по биатлону.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Decathlon-CMA CGM
"олимпийским чемпионом Милана-2030")) поправьте
Ответ Domrcheva the best
"олимпийским чемпионом Милана-2030")) поправьте
A Domrcheva поправлять не будете ;)?
ТОПы в цикличных видах спорта - это какая-то отдельная ветка эволюции, конечно.
Удачи Жаклену, даже интересно будет глянуть
Будет шпарить на велике и будет палками, палками отталкиваться и, пятеро точно не пересекут финишную линию!
Эмильен Жаклен: «Олимпиада-2030 – моя мечта. Я знаю, где хочу быть через четыре года, но не знаю, какой путь выберу»
сегодня, 13:23
«Вуэльта Каталонии». Гилмор выиграл 7-й этап, Вингегор победил в общем зачете
сегодня, 12:16
«Вуэльта Каталонии». 6-й этап. Вингегор победил, Мартинес – 2-й, Липовиц – 3-й
вчера, 16:33
