«Вуэльта Каталонии». 7-й этап. Гонщики проедут 95,1 км по маршруту с семью категорийными подъемами
29 марта пройдет заключительный седьмой этап многодневки «Вуэльта Каталонии».
7-й этап
Барселона – Барселона
95,1 км
Начало – 13:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 6-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 23.49,52
2. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 0,13
3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,30
4. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step) – 1,43
5. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,17
6. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) – 3,17
7. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 4,11
8. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar) – 5,20
9. Мэтью Риччителло (США, Decathlon CMA CGM) – 5,25
10. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 5,36