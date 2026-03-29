«Вуэльта Каталонии». 7-й этап. Гонщики проедут 95,1 км по маршруту с семью категорийными подъемами

29 марта пройдет финальный этап многодневки «Вуэльта Каталонии».

29 марта пройдет заключительный седьмой этап многодневки «Вуэльта Каталонии». 

«Вуэльта Каталонии»

7-й этап

Барселона – Барселона

95,1 км

Профиль/Карта

Начало – 13:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Общий зачет (после 6-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 23.49,52

2. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 0,13

3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,30

4. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step) – 1,43

5. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,17

6. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) – 3,17

7. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 4,11

8. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar) – 5,20

9. Мэтью Риччителло (США, Decathlon CMA CGM) – 5,25

10. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 5,36

