«Вуэльта Каталонии». 6-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 4064 м и финишем в подъем первой категории
Велогонщики проедут шестой этап многодневки «Вуэльта Каталонии».
28 марта пройдет шестой этап веломногодневки «Вуэльта Каталонии».
«Вуэльта Каталонии»
6-й этап
Берга – Керальт
158,2 км
Начало – 14:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 19.44,45
2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) – 0,57
3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 1,09
4. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,13
5. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step) – 1,15
6. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,38
7. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 1,51
8. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek)
9. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar)
10. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем