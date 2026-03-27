Чемпиона России по ВМХ Тоянова дисквалифицировали за мельдоний

Чемпион России по BMX Тоянов получил дисквалификацию за мельдоний.

Победителя чемпионата России 2024 года по ВМХ в дисциплине «крузер» Егора Тоянова дисквалифицировали на три года за положительную пробу на мельдоний.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА)

27-летний спортсмен сможет возобновить карьеру не ранее сентября 2028 года.

Тоянов до вынесения решения о дисквалификации написал в соцсетях, что не употреблял вещество сознательно и не знает, как оно попало в его организм. Он указал на подозрительно низкую концентрацию мельдония в пробе и допустил, что вещество могло содержаться в биологически активных добавках (БАД).