Чемпиона России по ВМХ Тоянова дисквалифицировали за мельдоний

Победителя чемпионата России 2024 года по ВМХ в дисциплине «крузер» Егора Тоянова дисквалифицировали на три года за положительную пробу на мельдоний. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА)

27-летний спортсмен сможет возобновить карьеру не ранее сентября 2028 года. 

Тоянов до вынесения решения о дисквалификации написал в соцсетях, что не употреблял вещество сознательно и не знает, как оно попало в его организм. Он указал на подозрительно низкую концентрацию мельдония в пробе и допустил, что вещество могло содержаться в биологически активных добавках (БАД).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
