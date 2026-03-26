«Вуэльта Каталонии». 5-й этап. Гонщики проедут 155,3 км по маршруту с финишем в подъем высшей категории
27 марта пройдет пятый этап веломногодневки «Вуэльта Каталонии».
«Вуэльта Каталонии»
5-й этап
Ла-Сеу-д’Уржель – Ла Молина/Коль-де-Паль
155,3 км
Начало – 13:40 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers) – 15.30,47
2. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – 0,13
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,14
4. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,24
5. Андреа Ракканьи Новьеро (Италия, Soudal Quick-Step) – 0,25
6. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG) – то же время
7. Руди Молар (Франция, Groupama – FDJ United) – 0,26
8. Антуан Л’От (Франция, Decathlon CMA CGM) – то же время
9. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)
10. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek)