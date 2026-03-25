«Вуэльта Каталонии». 4-й этап. Гонщики проедут по горному маршруту с набором высоты 3995 м
26 марта пройдет четвертый этап веломногодневки «Вуэльта Каталонии».
«Вуэльта Каталонии»
4-й этап
Матаро — Кампродон
173 км
Начало – 15.15 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers) – 11.29,50
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,11
3. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – 0,16
4. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,18
5. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG) – 0,19
6. Антон Чармиг (Дания, Uno-X Mobility) – 0,20
7. Руди Молар (Франция, Groupama – FDJ United) – то же время
8. Оскар Онли (Великобритания, INEOS Grenadiers)
9. Антуан Л’От (Франция, Decathlon CMA CGM)
10. Джей Хиндли (Австралия, ed Bull – BORA – hansgrohe)
11. Андреа Ракканьи Новьеро (Италия, Soudal Quick-Step)
12. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)