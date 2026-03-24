«Вуэльта Каталонии». 3-й этап. Гонщики проедут 159,4 км по маршруту с тремя категорийными подъемами
25 марта пройдет третий этап веломногодневки «Вуэльта Каталонии».
«Вуэльта Каталонии»
2-й этап
Монт-роч-дель-Камп – Вила-сека, Испания
159,4 км
Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers) – 7.46,27
2. Магнус Корт (Дания, Uno-X Mobility)
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,04
4. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – 0,06
5. Гильермо Томас Сильва (Уругвай, XDS Astana) – 0,10
6. Андреа Ракканьи Новьеро (Италия, Soudal Quick-Step) – то же время
7. Антуан Л’От (Франция, Decathlon CMA CGM)
8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious)
9. Руди Молар (Франция, Groupama – FDJ United)
10. Антон Чармиг (Дания, Uno-X Mobility)...
13. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)