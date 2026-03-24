«Вуэльта Каталонии». 2-й этап. Гонщики проедут 167,4 км по маршруту с подъемом третьей категории
24 марта пройдет второй этап веломногодневки «Вуэльта Каталонии».
«Вуэльта Каталонии»
2-й этап
Фигерес – Баньолес, Испания
167,4 км
Начало – 15:10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers) – 4.00,59
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,04
3. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – 0,06
4. Гильермо Томас Сильва (Аргентина, XDS Astana) – 0,10
5. Симоне Гвальди (Италия, Lotto Intermarché) – то же время
6. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious)
7. Андреа Ракканьи Новьеро (Италия, Soudal Quick-Step)
8. Хенри Улиг (Германия, Alpecin-Premier Tech)
9. Оскар Онли (Великобритания, INEOS Grenadiers)
10. Антуан Л’От (Франция, Decathlon CMA CGM)
11. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)