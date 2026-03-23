«Вуэльта Каталонии». 1-й этап. Гонщики проедут 172,7 км по маршруту с двумя категорийными подъемами

В Испании стартует веломногодневка «Вуэльта Каталонии».

1-й этап

Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания

172,7 км

Профиль/Карта

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko (с 17:20).

Фавориты

Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)

Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG)

Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step)

Энрик Мас (Испания, Movistar)

Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost)

Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)

Гийом Мартен (Франция, Groupama – FDJ United)

Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling)

Зепп Касс (США, Visma | Lease a Bike)