«Тиррено – Адриатико». 7-й этап. Милан выиграл гонку, дель Торо победил в общем зачете

Мексиканский велогонщик Исаак дель Торо победил на «Тиррено – Адриатико».

Мексиканский велогонщик UAE Team Emirates – XRG Исаак дель Торо победил в общем зачете многодневки «Тиррено – Адриатико» в Италии.

15 марта прошел заключительный этап соревнований.

«Тиррено – Адриатико»

7-й этап (финальный)

Чивитанова-Марке – Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия

142 км

1. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek) – 3.04,54

2. Сэм Уэлсфорд (Австралия, INEOS Grenadiers) – то же время

3. Лауренц Рекс (Бельгия, Soudal Quick-Step)

4. Одед Когут (Израиль, NSN Cycling)

5. Павел Биттнер (Чехия, Picnic PostNL)

6. Тобиас Лунд Андерсен (Дания, Decathlon CMA CGM)

7. Андерс Фольдагер (Дания, Jayco AlUla)

8. Арно де Ли (Бельгия, Lotto Intermarche)

Общий зачет

1. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 28.02,14

2. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 0,40

3. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,42

4. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 1,14

5. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,21

6. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 1,26

7. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 1,49

8. Бен Хили (Ирландия, EF Education – EasyPost) – 1,55

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
