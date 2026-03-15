«Париж – Ницца». Мартинес победил на 8-м этапе, Вингегор стал первым в общем зачете, Власов – 15-й
Датский велогонщик Йонас Вингегор одержал победу в общем зачете многодневки «Париж – Ницца».
«Париж – Ницца»
8-й этап
Ницца
129,2 км
1. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 3.06,43
2. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike)
3. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana Team) – 0,07
4. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers)
5. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost)
6. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost)
7. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis)
8. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling Team)
9. Николай Винокуров (Казахстан, XDS Astana Team) – 0,44
10. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG)...
21. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,51
Общий зачет (после 8-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 25.25,11
2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,23
3. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost) – 6,07
4. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) – 6,24
5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 7,31
6. Йон Исагирре (Испания, Cofidis) – 9,09
7. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – 9,19
8. Матис Рондел (Франция, Tudor Pro Cycling Team) – 10,23
9. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost) – 10,33
10. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana Team) – 11,40
15. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 29,07