  • «Париж – Ницца». 7-й этап. Годон победил, Гирмей – 2-й, Бос – 3-й, Власов – 38-й, Вингегор продолжает лидировать в общем зачете
Годон выиграл седьмой этап веломногодневки «Париж – Ницца», Власов – 38-й.

Французский велогонщик INEOS Grenadiers Дориан Годон одержал победу на седьмом этапе веломногодневки «Париж – Ницца».

Из-за неблагоприятных погодных условий финиш гонки был перенесен из Орона и Изолу. Маршрут сократился с изначальных 120 км до 47 км.

«Париж – Ницца»

7-й этап

Ницца – Изола, Франция

47 км

1. Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers) – 1.01,48

2. Биниам Гирмей (Эритрея, NSN Cycling) – то же время

3. Кес Бол (Нидерланды, Decathlon CMA CGM)

4. Лоуренс Пити (Новая Зелнандия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

5. Люк Ламперти (США, EF Education – EasyPost)

6. Майк Теунссен (Нидерланды, XDS Astana)

7. Дженсен Плаурайт (Австралия, Alpecin-Premier Tech)

8. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step)...

18. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost)...

38. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,59

49. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,16

59. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 22.19,54

2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,22

3. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost) – 4,34

4. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) – 4,53

5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 7,37

6. Йон Исагирре (Испания, Cofidis) – 7,46

7. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – 8,15

8. Матис Рондел (Франция, Tudor Pro Cycling Team) – 8,50...

17. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 28,06

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
