«Париж – Ницца». 7-й этап. Годон победил, Гирмей – 2-й, Бос – 3-й, Власов – 38-й, Вингегор продолжает лидировать в общем зачете
Французский велогонщик INEOS Grenadiers Дориан Годон одержал победу на седьмом этапе веломногодневки «Париж – Ницца».
Из-за неблагоприятных погодных условий финиш гонки был перенесен из Орона и Изолу. Маршрут сократился с изначальных 120 км до 47 км.
7-й этап
Ницца – Изола, Франция
47 км
1. Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers) – 1.01,48
2. Биниам Гирмей (Эритрея, NSN Cycling) – то же время
3. Кес Бол (Нидерланды, Decathlon CMA CGM)
4. Лоуренс Пити (Новая Зелнандия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
5. Люк Ламперти (США, EF Education – EasyPost)
6. Майк Теунссен (Нидерланды, XDS Astana)
7. Дженсен Плаурайт (Австралия, Alpecin-Premier Tech)
8. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step)...
18. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost)...
38. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,59
49. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,16
59. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...
Общий зачет (после 7-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 22.19,54
2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,22
3. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost) – 4,34
4. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) – 4,53
5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 7,37
6. Йон Исагирре (Испания, Cofidis) – 7,46
7. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – 8,15
8. Матис Рондел (Франция, Tudor Pro Cycling Team) – 8,50...
17. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 28,06