«Париж – Ницца». 6-й этап. Техада победил, Годон – 2-й, Власов – 9-й

Техада выиграл шестой этап многодневки «Париж – Ницца», Власов – 9-й.

Колумбийский велогонщик Харольд Техада выиграл шестой этап многодневки «Париж – Ницца».

«Париж – Ницца»

6-й этап

Барбантан – Апт, Франция

179,3 км

1. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) – 3.54,38

2. Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers) – 0,06

3. Льюис Аски (Великобритания, NSN Cycling Team) – то же время

4. Бриан Кокар (Франция, Cofidis)

5. Маттео Трентин (Италия, Tudor Pro Cycling Team)

6. Лоренс Пити (Новая Зеландия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

7. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers)

8. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step)

9. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

10. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost)...

19. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)

Общий зачет (после 6-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 21.16,50

2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,22

3. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost) – 5,50

4. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) – 6,09

5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 7,37

6. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – 8,15

7. Йон Исагирре (Испания, Cofidis) – 9,02

8. Матис Рондел (Франция, Tudor Pro Cycling Team) – 10,06...

17. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 28,06

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
