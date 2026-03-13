«Париж – Ницца». 6-й этап. Техада победил, Годон – 2-й, Власов – 9-й
Колумбийский велогонщик Харольд Техада выиграл шестой этап многодневки «Париж – Ницца».
6-й этап
Барбантан – Апт, Франция
179,3 км
Профиль/Карта
1. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) – 3.54,38
2. Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers) – 0,06
3. Льюис Аски (Великобритания, NSN Cycling Team) – то же время
4. Бриан Кокар (Франция, Cofidis)
5. Маттео Трентин (Италия, Tudor Pro Cycling Team)
6. Лоренс Пити (Новая Зеландия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
7. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers)
8. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step)
9. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
10. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost)...
19. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)
Общий зачет (после 6-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 21.16,50
2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,22
3. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost) – 5,50
4. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) – 6,09
5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 7,37
6. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – 8,15
7. Йон Исагирре (Испания, Cofidis) – 9,02
8. Матис Рондел (Франция, Tudor Pro Cycling Team) – 10,06...
17. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 28,06