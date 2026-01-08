Победитель «Джиро д’Италия», чемпион мира Саймон Йейтс объявил о завершении спортивной карьеры

Британский велогонщик Саймон Йейтс объявил о завершении карьеры.

«Я принял решение завершить свою профессиональную карьеру в велоспорте. Многих может удивить это решение, и мне самому оно далось нелегко. Я думал об этом долгое время. Сейчас я чувствую, что настало подходящее время, чтобы покинуть спорт», – написал Йейтс в соцсети.

33-летний Йейтс – победитель многодневок «Вуэльта Испании» 2018 года и «Джиро д’Италия» 2025 года. Также он является чемпионом мира по велотреку в гонке по очкам (2013). C 2024 года британец выступал за команду Visma – Lease a Bike .