Победитель «Джиро д’Италия», чемпион мира Саймон Йейтс объявил о завершении спортивной карьеры

Британский велогонщик Саймон Йейтс объявил о завершении карьеры.

Действующий победитель «Джиро д’Италия» британский велогонщик Саймон Йейтс объявил, что завершает карьеру. 

«Я принял решение завершить свою профессиональную карьеру в велоспорте. Многих может удивить это решение, и мне самому оно далось нелегко. Я думал об этом долгое время. Сейчас я чувствую, что настало подходящее время, чтобы покинуть спорт», – написал Йейтс в соцсети. 

33-летний Йейтс – победитель многодневок «Вуэльта Испании» 2018 года и «Джиро д’Италия» 2025 года. Также он является чемпионом мира по велотреку в гонке по очкам (2013). C 2024 года британец выступал за команду Visma – Lease a Bike

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Саймона Йейтса
Visma – Lease a Bike
Саймон Йейтс
logoсборная Великобритании
