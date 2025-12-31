Юрий Кучерявый: «Хочется верить, что Россия полностью раскроет свой велосипедный потенциал. Популяризация велоспорта – это инвестиция в здоровье нации, экологию, качество жизни»

Юрий Кучерявый верит, что Россия раскроет свой «велосипедный потенциал».

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый отметил популяризацию велоспорта в стране за последние годы.

«Мы видим позитивные сдвиги. В последние годы наблюдается заметный рост интереса к велосипеду – как к средству передвижения, так и к спорту. Все больше людей осознают его пользу для здоровья, экологичность и экономичность. Это видно по увеличению числа велосипедов на улицах городов, по популярности велопрогулок. Однако популяризация велоспорта очень неравномерна по стране.

В Москве и Санкт-Петербурге ситуация значительно лучше, чем в большинстве других регионах. Там, где нет развитой инфраструктуры и поддержки, велосипед остается нишевым увлечением. Недостаток безопасной инфраструктуры – это, пожалуй, самая острая проблема.

Отсутствие достаточного количества выделенных дорожек, их неудовлетворительное качество, пересечение с автомобильными потоками – все это делает передвижение на велосипеде небезопасным и отпугивает многих потенциальных велосипедистов. В некоторых городах появляются велодорожки, велопарковки, пункты проката, веломаршруты, но мы мечтаем, чтобы их было больше.

Популяризация велоспорта – это не просто модный тренд, это инвестиция в здоровье нации, в экологию, качество жизни. Хочется верить, что Россия сможет полностью раскрыть свой велосипедный потенциал», – сказал Кучерявый.