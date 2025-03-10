Велогонщики Кристина Ильина и Лев Гонов получили нейтральный статус от UCI
UCI допустил двух российских велогонщиков к турнирам в нейтральном статусе.
Нейтральный статус получили 26-летняя Кристина Ильина и 25-летний Лев Гонов.
Ильина – чемпионка России по маунтинбайку в велокроссе и кросс-кантри марафоне. Гонов – чемпион Европы по велотреку в командной гонке.
Международный союз велосипедистов (UCI) c мая 2023 года допускает российских спортсменов к участию в стартах под своей эгидой в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости