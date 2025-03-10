Велогонщики Кристина Ильина и Лев Гонов получили нейтральный статус от UCI

UCI допустил двух российских велогонщиков к турнирам в нейтральном статусе.

Нейтральный статус получили 26-летняя Кристина Ильина и 25-летний Лев Гонов.

Ильина – чемпионка России по маунтинбайку в велокроссе и кросс-кантри марафоне. Гонов – чемпион Европы по велотреку в командной гонке.

Международный союз велосипедистов (UCI) c мая 2023 года допускает российских спортсменов к участию в стартах под своей эгидой в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.