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Велогонщики Кристина Ильина и Лев Гонов получили нейтральный статус от UCI

UCI допустил двух российских велогонщиков к турнирам в нейтральном статусе.

Нейтральный статус получили 26-летняя Кристина Ильина и 25-летний Лев Гонов. 

Ильина – чемпионка России по маунтинбайку в велокроссе и кросс-кантри марафоне. Гонов – чемпион Европы по велотреку в командной гонке.

Международный союз велосипедистов (UCI) c мая 2023 года допускает российских спортсменов к участию в стартах под своей эгидой в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Лев Гонов
велотрек
Кристина Ильина
маунтинбайк
Международный союз велосипедистов (UCI)
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