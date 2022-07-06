Александр Власов: «На «Тур де Франс» очень много людей на дорогах. В Дании трое болельщиков бежали за нами полностью голышом»

Российский велогонщик Bora-Hansgrohe Александр Власов поделился впечатлениями от участия в «Тур де Франс» в этом году.

После пяти этапов Власов идет на 12-м месте в общем зачете.

«Этот тур отличается от других гонок, потому что первые три дня в Дании было прямо очень много болельщиков.

Я не ожидал такого – люди стояли буквально на протяжении всей дистанции. Второй этап был 200 километров, и от старта до финиша было полно людей на дорогах. Как будто вся Дания вышла посмотреть на гонку.

Насчет забавных случаев, ха-ха... Ну да, было. Самое забавное было то, что там трое болельщиков вообще полностью голышом бежали за нами вдоль дороги, это все заметили.

А еще много людей в костюмах, кричат, орут. То есть очень шумно и громко вообще практически постоянно. Даже между собой было тяжело разговаривать во время гонки, потому что рев болельщиков вообще все перебивал.

В целом я доволен стартом, все фавориты на генеральную классификацию идут сейчас примерно в одном времени. Остались небольшие разрывы из разделки на первом этапе.

По поводу первой разделки – там был дождь, поэтому я сильно не рисковал и проехал чуть ниже своих возможностей. Но относительно других разница в секундах небольшая. «Поэтому все хорошо», – сказал Власов.