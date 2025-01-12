🏆 17-летний россиянин Donk стал игроком года в CS 2. Это его первый год на топ-уровне
Данил «Donk» Крышковец в 2024 году в составе Spirit выиграл мейджор в Шанхае, BetBoom Dacha Belgrade, BLAST Spring Final и IEM Katowice.
Donk заработал медали MVP за IEM Katowice, BLAST Spring Final, BetBoom Dacha Belgrade и мейджор в Шанхае. Его рейтинг HLTV по итогам года – 1,36.
Donk стал первым россиянином, который выиграл в номинации «Игрок года» по версии HLTV. До этого лучшим результатом было третье место Дмитрия «Sh1ro» Соколова в 2022 году.
Donk присоединился к основному составу Spirit в июле 2023 года, до этого он играл за академию клуба. 2024 год стал первым годом для Донка на топ-уровне в Counter-Strike.
Второе место в топе игроков HLTV занял россиянин Илья «M0nesy» Осипов, третье – француз Матье «ZywOo» Эрбо.
Топ игроков 2024 года по версии HLTV
1. Donk2. ZywOo3. M0nesy4. Niko5. jL6. Sh1ro7. Flamez8. Broky9. B1t10. Frozen11. W0nderful12. Malbsmd13. Spinx14. Xertion15. Xantares16. iM17. Jimpphat18. Ropz19. Elige20. Torzsi
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