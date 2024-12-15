Российско-украинский состав Spirit стал чемпионом мира по CS 2 и заработал 500 тысяч долларов
15 декабря Spirit (Россия) победила Faze (Европа) со счетом 2-1 в финале мейджора.
Nuke завершился со счетом 13:8 – в пользу восточноевропейского коллектива. На Ancient была сильнее команда из Западной Европы – 13:6. На Dust2 победа вновь досталась Spirit со счетом 13:11.
Состав Spirit:
Данил «Donk» Крышковец (Россия);
Мирослав «zont1x» Плахотя (Украина);
Дмитрий «Sh1ro» Соколов (Россия);
Леонид «Chopper» Вишняков (Россия);
Борис «magixx» Воробьев (Россия);
Сергей «Hally» Шаваев – тренер (Россия).
Состав Faze:
Финн «Karrigan» Андерсен (Дания);
Робин «Ropz» Коль (Эстония);
Хельвийс «Broky» Сауканц (Латвия);
Хаваард «Rain» Найгард (Норвегия);
Давид «Frozen» Чернянский (Словакия);
Филип «Neo» Кубски – тренер (Польша)
За победу на чемпионате мира по CS 2 российско-украинский состав получил 500 тысяч долларов. Это четвертый крупный трофей, который завоевал клуб в 2024 году – BetBoom Dacha Belgrade №2, IEM Katowice и BLAST Premier: Spring Final.
Всего за 2024 год клуб заработал 1,657 млн долларов.
Ранее 17-летний Donk установил рекорд по числу эйсов на мейджоре.
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