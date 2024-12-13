Первый трейлер «Ведьмака 4». Цири – главная героиня части

Вышел первый трейлер «Ведьмака 4» с Цири.

CDPR продемонстрировала первый трейлер «Ведьмака 4». Главной героиней проекта станет Цири. Игра начнет новую трилогию.

В ролике Цири носит амулет школы Рыси, а также использует ведьмачьи знаки в бою против монстра в пещере возле деревни.

Даты выхода пока нет.

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