Первый трейлер «Ведьмака 4». Цири – главная героиня части
Вышел первый трейлер «Ведьмака 4» с Цири.
CDPR продемонстрировала первый трейлер «Ведьмака 4». Главной героиней проекта станет Цири. Игра начнет новую трилогию.
В ролике Цири носит амулет школы Рыси, а также использует ведьмачьи знаки в бою против монстра в пещере возле деревни.
Даты выхода пока нет.
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Опубликовал: Илья Воробьёв
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