Трейлер экшна «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым. Премьера – 26 декабря
«Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит Ронин со своенравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась...»
Премьера фильма «Последний ронин» запланирована на 26 декабря. Роли в картине исполнили Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев и другие. Режиссер картины – Макс Шишкин.
Кибер - официальный инфопартнер фильма.
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