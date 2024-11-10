Россиянин Malr1ne в составе европейской команды выиграл крупный турнир по Доте, заработав 300 тысяч долларов
Falcons обыграли BetBoom Team в гранд-финале DreamLeague 24. Встреча завершилась со счетом 3:1.
За победу на чемпионате Falcons заработали 300 тысяч долларов и 3300 очков ESL Pro Tour, BetBoom Team – 175 тысяч и 2800 очков.
Для команды Станислава «Malr1ne» Поторака эта победа стала второй подряд на крупных турнирах – после BetBoom Dacha Belgrade.
BetBoom Team не может обыграть Falcons в третьем финале подряд. До этого были поражения на DreamLeague 22 и ESL One Birmingham.
Состав Falcons:
Оливер «Skiter» Лепко (Словакия)
Станислав «Malr1ne» Поторак (Россия)
Аммар «ATF» аль-Ассаф (Иордания)
Андреас «Cr1t-» Франк Нильсен (Дания)
Цзинцзюнь «Sneyking» Ву (США)
Кертис «Aui_2000» Лин, тренер (Канада)
Состав BetBoom Team:
Иван «Pure» Москаленко (Россия)
Глеб «Kiyotaka» Зырянов (Россия)
Матвей «Miero» Васюнин (Россия)
Виталий «Save-» Мельник (Молдова)
Владислав «Kataomi» Семенов (Россия)
Анатолий «boolk» Иванов (Россия)
DreamLeague 24 прошла с 27 октября по 10 ноября в онлайне. Призовой фонд составил миллион долларов и очки ESL Pro Tour. За расписанием следите по ссылке на Кибере.
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