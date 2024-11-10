Россиянин Malr1ne в составе европейской команды выиграл крупный турнир по Доте, заработав 300 тысяч долларов

Falcons выиграли DreamLeague 24.

Falcons обыграли BetBoom Team в гранд-финале DreamLeague 24. Встреча завершилась со счетом 3:1.

За победу на чемпионате Falcons заработали 300 тысяч долларов и 3300 очков ESL Pro Tour, BetBoom Team – 175 тысяч и 2800 очков.

Для команды Станислава «Malr1ne» Поторака эта победа стала второй подряд на крупных турнирах – после BetBoom Dacha Belgrade.

BetBoom Team не может обыграть Falcons в третьем финале подряд. До этого были поражения на DreamLeague 22 и ESL One Birmingham.

Состав Falcons:

Оливер «Skiter» Лепко (Словакия)

Станислав «Malr1ne» Поторак (Россия)

Аммар «ATF» аль-Ассаф (Иордания)

Андреас «Cr1t-» Франк Нильсен (Дания)

Цзинцзюнь «Sneyking» Ву (США)

Кертис «Aui_2000» Лин, тренер (Канада)

Состав BetBoom Team:

Иван «Pure» Москаленко (Россия)

Глеб «Kiyotaka» Зырянов (Россия)

Матвей «Miero» Васюнин (Россия)

Виталий «Save-» Мельник (Молдова)

Владислав «Kataomi» Семенов (Россия)

Анатолий «boolk» Иванов (Россия)

DreamLeague 24 прошла с 27 октября по 10 ноября в онлайне. Призовой фонд составил миллион долларов и очки ESL Pro Tour. За расписанием следите по ссылке на Кибере.

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