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Киберспорт
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Gladiators с россиянином Dyrachyo заняли 2-е место на ЧМ по Доте и заработали 358 тысяч долларов

Liquid выиграла TI13.

В гранд-финале The International 2024 встретились две европейских команды. Liquid обыграла Gladiators со счетом 3:0 и стала чемпионом турнира.

До этого Liquid 6 раз уступала в очных гранд-финалах против Gladiators.

За первое место Liquid заработала 1,152 млн долларов. Gladiators, за которую выступает 23-летний россиянин Антон «Dyrachyo» Шкредов, за второе место заработала 358,5 тысячи долларов.

Liquid уже побеждала на The International в 2017 году в другом составе. Gladiators проиграли во втором финале The International подряд – в 2023 году команда уступила российско-украинскому составу Spirit.

Liquid стала четвертой командой в истории TI, выигравшей всухую в гранд-финале турнира, и первой командой в истории TI, не отдавшей ни одной карты за плей-офф.

Состав Liquid:

  1. Майкл «miCKe» Ву (Швеция, керри);

  2. Михал «Nisha» Янковски (Польша, мид);

  3. Нета «33» Шапира (Израиль, оффлейн);

  4. Самуэль «Boxi» Сван (Швеция, саппорт);

  5. Айден «Insania» Саркои (Швеция, саппорт);

  6. Уильям «Blitz» Ли (США, тренер).

Состав Gladiators:

  1. Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия, керри);

  2. Квинн «Quinn» Каллахан (США, мид);

  3. Маркус «Ace» Хелгард (Дания, оффлейн);

  4. Эрик «Tofu» Энгель (Германия, саппорт);

  5. Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды, саппорт);

  6. Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).

В 2024 году Liquid заняла 2-е место на Riyadh Masters (800 тысяч долларов), 2-е место на BetBoom Dacha Dubai (200 тысяч долларов) и 1-е место на Elite League 2 (240 тысяч долларов).

The International 2024 прошел с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. На турнире анонсировали нового героя в Доте – Bird Samurai, Kez

Пьюр проиграл на Инте. Именно он

Quinn не забывает своих корней – до сих пор ходит в футболках Quincy Crew и Optic Gaming!

Опубликовано: Константин Семёнов
logoThe International
logoTeam Liquid
Призовые
logoGaimin Gladiators
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