Gladiators с россиянином Dyrachyo заняли 2-е место на ЧМ по Доте и заработали 358 тысяч долларов
В гранд-финале The International 2024 встретились две европейских команды. Liquid обыграла Gladiators со счетом 3:0 и стала чемпионом турнира.
До этого Liquid 6 раз уступала в очных гранд-финалах против Gladiators.
За первое место Liquid заработала 1,152 млн долларов. Gladiators, за которую выступает 23-летний россиянин Антон «Dyrachyo» Шкредов, за второе место заработала 358,5 тысячи долларов.
Liquid уже побеждала на The International в 2017 году в другом составе. Gladiators проиграли во втором финале The International подряд – в 2023 году команда уступила российско-украинскому составу Spirit.
Liquid стала четвертой командой в истории TI, выигравшей всухую в гранд-финале турнира, и первой командой в истории TI, не отдавшей ни одной карты за плей-офф.
Состав Liquid:
Майкл «miCKe» Ву (Швеция, керри);
Михал «Nisha» Янковски (Польша, мид);
Нета «33» Шапира (Израиль, оффлейн);
Самуэль «Boxi» Сван (Швеция, саппорт);
Айден «Insania» Саркои (Швеция, саппорт);
Уильям «Blitz» Ли (США, тренер).
Состав Gladiators:
Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия, керри);
Квинн «Quinn» Каллахан (США, мид);
Маркус «Ace» Хелгард (Дания, оффлейн);
Эрик «Tofu» Энгель (Германия, саппорт);
Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды, саппорт);
Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).
В 2024 году Liquid заняла 2-е место на Riyadh Masters (800 тысяч долларов), 2-е место на BetBoom Dacha Dubai (200 тысяч долларов) и 1-е место на Elite League 2 (240 тысяч долларов).
The International 2024 прошел с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. На турнире анонсировали нового героя в Доте – Bird Samurai, Kez.
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