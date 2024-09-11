«Наша Russia» вернется 8 марта в формате полнометражного музыкального фильма
ТНТ и «Кинопоиск» покажут мюзикл по «Наша Russia». Новая версия комедийного шоу выйдет 8 марта в онлайне и на ТВ.
В фильме будут скетчи с участием персонажей Михаила Галустяна и Сергея Светлакова и музыкальные клипы с участием известных артистов, в том числе Григория Лепса и Филиппа Киркорова.
«Это спецпроект для всех женщин нашей страны, нашей любимой России. Конечно же, мы с Сережей Светлаковым с удовольствием согласились поздравить наших женщин таким интересным образом. Надеемся, что зрителям понравится, не только женщинам, но и в принципе всей аудитории телеканала ТНТ. Это будет не скетч-шоу, а полноценный фильм с музыкальными клипами всеми любимых звезд.
И, конечно, будет много знакомых героев: телеведущий Жорик Вартанов, честный гаишник Николай Лаптев, Александр Родионович Бородач, депутаты Пронин и Мамонов, а также мы с Сережей в камео без образов. Для нас это большой эксперимент, надеемся, что он придется по душе зрителям», – рассказал про проект Галустян.
Оригинальная «Наша Russia» выходила с 2005 год по 2011 год.
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