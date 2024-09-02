Тимур Батрутдинов сыграет Семена Горбункова в ремейке «Бриллиантовой руки» от ТНТ
Работу над ремейком ведет та же команда, что снимала фильмы «СамоИрония судьбы!» и «Иван Васильевич меняет все».
По сюжету, Семен Семенович отправится в круиз, последним иностранным портом которого станет старый Дубай. Там контрабандисты наложат ему гипс, но не с бриллиантами, а с новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами.
Семена Семеновича Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, роли контрабандистов достались Алексею Воробьеву и Максиму Лагашкину. Роль Шефа держится в секрете, ее зрители узнают в финале фильма.
Авторы «Небриллиантовой руки» обещают множество отсылок на популярные фильмы, сериалы, песни и мемы: Джокера и Харли Квинн, Брюса Ли, «Бегущего по лезвию» и «Город грехов», а такжее новые версии известных песен от «Острова невезения» и «Моего мармеладного» до I need a hero» и «Skyfall.
Премьера ленты состоится 31 декабря 2024 года.
Ранее работу над ремейком «Бриллиантовой руки» прокомментировал Юрий Хованский.
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