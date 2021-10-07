Александр Мостовой про киберспорт: «Это ненастоящий спорт. Там ничего не надо делать: ни бегать, ни прыгать»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу российской команды Spirit на ЧМ по Доте 2.

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«Не могу поверить, что за победу в киберспорте можно получить более 18 млн долларов. Уму непостижимо. Я такое не смотрю, для меня это игры. Не связываю их со спортом. Это ненастоящий спорт. Там ничего не надо делать: ни бегать, ни прыгать. Сиди да руками играй за компьютером. А спорт – это то, что натурально делается живыми людьми.

Но в современном мире удивляться уже ничему не приходится. Сейчас зайдешь в класс, спросишь, кем дети хотят стать. Половина ответит: «Блогерами». Это же смешно. Может быть, я другого поколения, по-другому воспитан. Я не против этого, просто не пойму этого никогда. Если бы мне 20 лет назад предложили выбор, играть в футбол или в приставку, конечно, выбрал бы футбол.

Приставка – это дома поиграть после работы. Лучше играть, чем курить или пить. Если мне миллион заплатят, и я поиграю», – рассказал Александр порталу vseprosport.

Team Spirit выиграла The International 10, обыграв в гранд-финале PSG.LGD со счетом 3:2. За победу команда заработала 18,2 млн долларов.

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