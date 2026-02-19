Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария уступила США, Канада обыграла Южную Корею, другие результаты
Швейцария уступила США в женском олимпийском турнире по керлингу.
19 февраля на Олимпийских играх прошли заключительные матчи группового этапа женского турнира по керлингу.
Олимпийские игры-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Женщины
Групповой этап / 12-я сессия
Швейцария – США – 6:7
Канада – Южная Корея – 10:7
Япония – Китай – 9:6
Великобритания – Италия – 7:4
Турнирное положение: Швеция – 7 побед (9 игр), США – 6 (9), Швейцария – 6 (9), Канада – 6 (9), Южная Корея – 5 (9), Великобритания – 5 (9), Дания – 4 (9), Япония – 2 (9), Италия – 2 (9), Китай – 2 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямая трансляция – Okko.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
3 комментария
