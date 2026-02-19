  • Спортс
  • Керлинг
  • Новости
  • Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария уступила США, Канада обыграла Южную Корею, другие результаты
3

Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария уступила США, Канада обыграла Южную Корею, другие результаты

Швейцария уступила США в женском олимпийском турнире по керлингу.

19 февраля на Олимпийских играх прошли заключительные матчи группового этапа женского турнира по керлингу. 

Олимпийские игры-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Женщины

Групповой этап / 12-я сессия

Швейцария – США – 6:7

Канада – Южная Корея – 10:7

Япония – Китай – 9:6

Великобритания – Италия – 7:4

Турнирное положение: Швеция – 7 побед (9 игр), США – 6 (9), Швейцария – 6 (9), Канада – 6 (9), Южная Корея – 5 (9), Великобритания – 5 (9), Дания – 4 (9), Япония – 2 (9), Италия – 2 (9), Китай – 2 (9). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямая трансляция – Okko.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Рейчел Хоман собралась и после 1-3 одержала 5 побед подряд. В результате она смогла выйти в полуфинал на своих 3 ОИ.
Умница! Рад за нее!
Корея - Канада ключевая игра. Удачи Рейчел
Такое впечатление что швейцарки спецом сливают)) хотят американок в полуфинале
Рекомендуем