Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Италию, Норвегия победила Канаду и другие результаты
Норвегия обыграла Канаду в мужском олимпийском турнире по керлингу.
19 февраля на Олимпиаде в Италии прошли заключительные матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.
Олимпиада-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Керлинг
Мужчины
Групповой этап / 12-я сессия
Швеция – Чехия – 4:10
Италия – Швейцария – 5:9
Китай – Германия – 4:6
Норвегия – Канада – 8:6
ПРИМЕЧАНИЕ: в 21.05 начнутся матчи 1/2 финала.
Турнирное положение: Швейцария – 9 побед (9 игр), Канада – 7 (9), Норвегия – 5 (9), Великобритания – 5 (9), США – 4 (9), Италия – 4 (9), Германия – 4 (9), Чехия – 3 (9), Швеция – 2 (9), Китай – 2 (9).
Очень обидная игра с Италией у Брюса вышла( мог бы сейчас сидеть и не волноваться(
Будет очень жаль если без них
20 февраля, пятница
16:05. Женщины. 1/2 финала;
21:05. Мужчины. Матч за третье место.
21 февраля, суббота
16:05. Женщины. Матч за третье место;
21:05. Мужчины. Финал.
22 февраля, воскресенье
13:05. Женщины. Финал.
Расписание финалов, кому интересно