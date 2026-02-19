Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Италию, Норвегия победила Канаду и другие результаты

Норвегия обыграла Канаду в мужском олимпийском турнире по керлингу.

19 февраля на Олимпиаде в Италии прошли заключительные матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.

Олимпиада-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Керлинг

Мужчины

Групповой этап / 12-я сессия

Швеция – Чехия – 4:10

Италия – Швейцария – 5:9

Китай – Германия – 4:6

Норвегия – Канада – 8:6

ПРИМЕЧАНИЕ: в 21.05 начнутся матчи 1/2 финала.

Турнирное положение: Швейцария – 9 побед (9 игр), Канада – 7 (9), Норвегия – 5 (9), Великобритания – 5 (9), США – 4 (9), Италия – 4 (9), Германия – 4 (9), Чехия – 3 (9), Швеция – 2 (9), Китай – 2 (9).