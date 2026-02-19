  • Спортс
9

Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Италию, Норвегия победила Канаду и другие результаты

Норвегия обыграла Канаду в мужском олимпийском турнире по керлингу.

19 февраля на Олимпиаде в Италии прошли заключительные матчи группового этапа мужского турнира по керлингу. 

Олимпиада-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Керлинг

Мужчины

Групповой этап / 12-я сессия

Швеция – Чехия – 4:10

Италия – Швейцария – 5:9

Китай – Германия – 4:6

Норвегия – Канада – 8:6

ПРИМЕЧАНИЕ: в 21.05 начнутся матчи 1/2 финала. 

Турнирное положение: Швейцария – 9 побед (9 игр), Канада – 7 (9), Норвегия – 5 (9), Великобритания – 5 (9), США – 4 (9), Италия – 4 (9), Германия – 4 (9), Чехия – 3 (9), Швеция – 2 (9), Китай – 2 (9).

Болею за то чтобы Великобритания вышла. Блестяще играют, обидно будет если вылетят
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Болею за то чтобы Великобритания вышла. Блестяще играют, обидно будет если вылетят
Жаль только, что все зависит от Канады и Швейцарии, которые могут дружно слить последнюю сессию, чтобы оставить британцев за бортом, и потом разыграть междусобойчик в финале)
Ответ Yurgendinho
Жаль только, что все зависит от Канады и Швейцарии, которые могут дружно слить последнюю сессию, чтобы оставить британцев за бортом, и потом разыграть междусобойчик в финале)
Да, есть такой вариант и шанс( у них же даже и места в плофе уже гарантированы.
Очень обидная игра с Италией у Брюса вышла( мог бы сейчас сидеть и не волноваться(
Будет очень жаль если без них
21:05. Мужчины. 1/2 финала.
20 февраля, пятница
16:05. Женщины. 1/2 финала;
21:05. Мужчины. Матч за третье место.
21 февраля, суббота
16:05. Женщины. Матч за третье место;
21:05. Мужчины. Финал.
22 февраля, воскресенье
13:05. Женщины. Финал.

Расписание финалов, кому интересно
Когда Норги выиграли у Британии, то казалось, что проблем с выходом в 1/2 не будет, но шведы поднасрали по-соседски. Теперь нужно побеждать Канаду.
Странно, что ещё не было новостей про то, что сборную Канады по керлингу, как мужскую, так и женскую, уличили в жульничестве; шведы поставили перед зеленой линией камеру, которая фиксирует, что после того, как камень выпущен, канадцы подправляют его пальцем. В сети идёт бурное обсуждение этого. Там очень много смешных видео и картинок на эту тему.
Ответ Kolch
Странно, что ещё не было новостей про то, что сборную Канады по керлингу, как мужскую, так и женскую, уличили в жульничестве; шведы поставили перед зеленой линией камеру, которая фиксирует, что после того, как камень выпущен, канадцы подправляют его пальцем. В сети идёт бурное обсуждение этого. Там очень много смешных видео и картинок на эту тему.
Была тут статья на эту тему где-то неделю назад.
Ответ Frank Underwood
Была тут статья на эту тему где-то неделю назад.
Ну, я вот не нашёл среди новостей последних дней, просто это случилось буквально недавно. В целом тема интересная, конечно, насколько это касание помогает скорректировать не очень удачный бросок.
Британцы вышли. Ураа!!
