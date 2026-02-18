Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Норвегию, Италия уступила Канаде и другие результаты

Норвегия проиграла Швейцарии на групповом этапе Олимпиады в керлинге.

18 февраля на Олимпиаде в Италии прошли очередные матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.

Олимпиада-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Керлинг

Мужчины

Групповой этап

11-я сессия

Италия – Канада – 3:8

Китай – Чехия – 5:10

Норвегия – Швейцария – 4:10

США – Великобритания – 2:9

Турнирное положение : Швейцария – 8 побед (8 игр), Канада – 7 (8), Великобритания – 5 (9), Италия – 4 (8), Норвегия – 4 (8), США – 4 (9), Германия – 3 (8), Китай – 2 (8), Чехия – 2 (8), Швеция – 2 (8).