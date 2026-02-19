Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Китай уступил Швециии, Швейцария обыграла Данию, другие результаты
Швеция проиграла Южной Корее в женском олимпийском турнире по керлингу.
18 февраля на Олимпиаде в Италии прошли матчи группового этапа женского турнира по керлингу.
Олимпийские игры-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Женщины
Групповой этап
10-я сессия
Китай – Дания – 7:8
США – Великобритания – 7:8
Швеция – Южная Корея – 3:8
11-я сессия
Великобритания – Япония – 9:3
Швейцария – Дания – 6:4
Канада – Италия – 8:7
Китай – Швеция – 4:9
Турнирное положение: Швеция – 7 побед (9 игр), Швейцария – 6 (8), Канада – 5 (8), Южная Корея – 5 (8), США – 5 (8), Великобритания – 4 (8), Дания – 4 (9), Китай – 2 (8), Италия – 2 (8), Япония – 1 (8).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
где результаты
Рейчел спасается похоже. Грустное начало было совсем, но набрала обороты
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем