Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Китай уступил Швециии, Швейцария обыграла Данию, другие результаты

Швеция проиграла Южной Корее в женском олимпийском турнире по керлингу.

18 февраля на Олимпиаде в Италии прошли матчи группового этапа женского турнира по керлингу.

Олимпийские игры-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Женщины

Групповой этап

10-я сессия

Китай – Дания – 7:8

США – Великобритания – 7:8

Швеция – Южная Корея – 3:8

11-я сессия

Великобритания – Япония – 9:3

Швейцария – Дания – 6:4

Канада – Италия – 8:7

Китай – Швеция – 4:9

Турнирное положение: Швеция – 7 побед (9 игр), Швейцария – 6 (8), Канада – 5 (8), Южная Корея – 5 (8), США – 5 (8), Великобритания – 4 (8), Дания – 4 (9), Китай – 2 (8), Италия – 2 (8), Япония – 1 (8).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рейчел спасается похоже. Грустное начало было совсем, но набрала обороты
Керлинг в Telegram
