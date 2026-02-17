  • Спортс
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швеция уступила Канаде, Швейцария победила Южную Корею и другие результаты

Швеция уступила Канаде в женском олимпийском турнире по керлингу.

17 февраля на Олимпийских играх прошли матчи группового этапа женского турнира по керлингу.

Олимпийские игры-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Женщины

Групповой этап

9-я сессия

Швеция – Канада – 6:8

Италия – Япония – 8:6

Дания – США – 3:10

Южная Корея – Швейцария – 5:7

Турнирное положение: Швеция – 6 побед (7 игр),  Швейцария – 5 (7), США – 5 (7), Южная Корея – 4 (7), Дания – 3 (7), Канада – 3 (6), Китай – 2 (6), Великобритания – 2 (6), Италия – 2 (7), Япония – 1 (7).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
У Канады 4 из 7 с учетом победы над Швецией
