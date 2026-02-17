Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швеция уступила Канаде, Швейцария победила Южную Корею и другие результаты
Швеция уступила Канаде в женском олимпийском турнире по керлингу.
17 февраля на Олимпийских играх прошли матчи группового этапа женского турнира по керлингу.
Олимпийские игры-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Женщины
Групповой этап
9-я сессия
Швеция – Канада – 6:8
Италия – Япония – 8:6
Дания – США – 3:10
Южная Корея – Швейцария – 5:7
Турнирное положение: Швеция – 6 побед (7 игр), Швейцария – 5 (7), США – 5 (7), Южная Корея – 4 (7), Дания – 3 (7), Канада – 3 (6), Китай – 2 (6), Великобритания – 2 (6), Италия – 2 (7), Япония – 1 (7).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
У Канады 4 из 7 с учетом победы над Швецией
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем