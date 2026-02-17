Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Германию, Канада победила Великобританию и другие результаты
Швейцария обыграла Швецию в мужском турнире по керлингу на Олимпиаде.
17 февраля на Олимпийских играх в Италии прошли матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.
Олимпиада-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Керлинг
Мужчины
Групповой этап
9-я сессия
Швейцария – Швеция – 9:4
США – Китай – 5:8
Чехия – Германия – 9:7
10-я сессия
Германия – Швейцария – 4:8
США – Италия – 5:8
Канада – Великобритания – 9:5
Швеция – Норвегия – 7:4
Турнирное положение: Швейцария – 7 побед (7 игр), Канада – 6 (7), Италия – 4 (7), Норвегия – 4 (7), Великобритания – 4 (8), США – 4 (8), Германия – 3 (8), Китай – 2 (7), Швеция – 2 (8), Чехия – 1 (7).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
