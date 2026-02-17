Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Германию, Канада победила Великобританию и другие результаты

Швейцария обыграла Швецию в мужском турнире по керлингу на Олимпиаде.

17 февраля на Олимпийских играх в Италии прошли матчи группового этапа мужского турнира по керлингу. Олимпиада-2026 Кортина-д’Ампеццо, Италия Керлинг Мужчины Групповой этап 9-я сессия Швейцария – Швеция – 9:4 США – Китай – 5:8 Чехия – Германия – 9:7 10-я сессия Германия – Швейцария – 4:8 США – Италия – 5:8 Канада – Великобритания – 9:5 Швеция – Норвегия – 7:4 Турнирное положение : Швейцария – 7 побед (7 игр), Канада – 6 (7), Италия – 4 (7), Норвегия – 4 (7), Великобритания – 4 (8), США – 4 (8), Германия – 3 (8), Китай – 2 (7), Швеция – 2 (8), Чехия – 1 (7).