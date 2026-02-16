Олимпиада-2026. Керлинг. Великобритания уступила Норвегии, Канада победила Чехию и другие результаты

Великобритания уступила Норвегии в мужском турнире по керлингу на Олимпиаде.

16 февраля на Олимпийских играх в Италии прошли матчи группового этапа мужского турнира по керлингу. Олимпиада-2026 Кортина-д’Ампеццо, Италия Керлинг Мужчины Групповой этап 8-я сессия Великобритания – Норвегия – 6:7 Чехия – Канада – 2:8 Швеция – Германия – 3:7 Италия – Китай – 4:11 Турнирное положение : Швейцария – 5 побед (5 игр), Канада – 5 (6), Норвегия – 4 (6), США – 4 (6), Великобритания – 4 (7), Германия – 3 (6), Италия – 3 (6), Китай – 1 (6), Швеция – 1 (6), Чехия – 0 (6).