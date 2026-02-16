Олимпиада-2026. Керлинг. Великобритания уступила Норвегии, Канада победила Чехию и другие результаты
Великобритания уступила Норвегии в мужском турнире по керлингу на Олимпиаде.
16 февраля на Олимпийских играх в Италии прошли матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.
Олимпиада-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Керлинг
Мужчины
Групповой этап
8-я сессия
Великобритания – Норвегия – 6:7
Чехия – Канада – 2:8
Швеция – Германия – 3:7
Италия – Китай – 4:11
Турнирное положение: Швейцария – 5 побед (5 игр), Канада – 5 (6), Норвегия – 4 (6), США – 4 (6), Великобритания – 4 (7), Германия – 3 (6), Италия – 3 (6), Китай – 1 (6), Швеция – 1 (6), Чехия – 0 (6).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Как-то я пропустил: а что со Швецией такое творится?
