0

Олимпиада-2026. Керлинг (жен). США уступили Италии, Швейцария победила Великобританию и другие результаты

Швеция обыграла Швейцарию в женском олимпийском турнире по керлингу.

16 февраля на Олимпийских играх прошли матчи группового этапа женского турнира по керлингу.

Олимпийские игры-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Женщины

Групповой этап

7-я сессия

Швеция – Швейцария – 6:4

Китай – Канада – 5:10

Дания – Великобритания – 2:7

8-я сессия

США – Италия – 2:7

Южная Корея – Китай – 10:9

Швейцария – Великобритания – 10:6

Япония – Канада – 6:9

Турнирное положение: Швеция – 6 побед (6 игр), Южная Корея – 4 (6), Швейцария – 4 (6), США – 4 (6), Канада – 3 (6), Дания – 3 (6), Китай – 2 (6), Великобритания – 2 (6), Италия – 1 (6), Япония – 1 (6).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Рекомендуем