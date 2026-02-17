Олимпиада-2026. Керлинг (жен). США уступили Италии, Швейцария победила Великобританию и другие результаты
Швеция обыграла Швейцарию в женском олимпийском турнире по керлингу.
16 февраля на Олимпийских играх прошли матчи группового этапа женского турнира по керлингу.
Олимпийские игры-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Женщины
Групповой этап
7-я сессия
Швеция – Швейцария – 6:4
Китай – Канада – 5:10
Дания – Великобритания – 2:7
8-я сессия
США – Италия – 2:7
Южная Корея – Китай – 10:9
Швейцария – Великобритания – 10:6
Япония – Канада – 6:9
Турнирное положение: Швеция – 6 побед (6 игр), Южная Корея – 4 (6), Швейцария – 4 (6), США – 4 (6), Канада – 3 (6), Дания – 3 (6), Китай – 2 (6), Великобритания – 2 (6), Италия – 1 (6), Япония – 1 (6).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем