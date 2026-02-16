  • Спортс
  • Керлинг
  • Новости
  • Олимпиада-2026. Керлинг. США обыграли Норвегию, Швейцария победила Великобританию и другие результаты
2

Олимпиада-2026. Керлинг. США обыграли Норвегию, Швейцария победила Великобританию и другие результаты

Швейцария обыграла Великобританию в мужском турнире по керлингу на Олимпиаде.

15 февраля на Олимпийских играх в Италии прошли матчи группового этапа мужского турнира по керлингу. 

Олимпиада-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Керлинг

Мужчины

Групповой этап / 6-я сессия

США – Швеция – 8:5

Германия – Великобритания – 4:9

Норвегия – Италия – 10:7

7-я сессия

Китай – Канада – 3:6

Норвегия – США – 8:10

Италия – Чехия – 10:5

Великобритания – Швейцария – 5:6

Турнирное положение: Швейцария – 5 побед (5 игр), Канада – 4 (5), Великобритания – 4 (6), США – 4 (6), Италия – 3 (5), Норвегия – 3 (5), Германия – 2 (5), Швеция – 1 (5), Китай – 0 (5), Чехия – 0 (5).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoсборная Канады
logoсборная Норвегии
logoсборная США
сборная Великобритании
результаты
logoсборная Швеции
logoсборная Германии
logoОлимпиада-2026
logoсборная Италии жен
logoсборная Чехии
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Швейцария - Великобритания лучшая игра турнира была.

Запредельное мастерство показали обе команды
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Швейцария - Великобритания лучшая игра турнира была. Запредельное мастерство показали обе команды
Британия-Канада в парном тоже мегамощная была, почти каждый энд заканчивался потрясающими ударами
Керлинг в Telegram
Материалы по теме
⚡️ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Стрем победила на большом трамплине, Квандаль – 2-я, Превц – 3-я
15 февраля, 19:35
Главное на Олимпиаде за минуту: крах шведок в лыжной эстафете, Превц взял реванш, Крылова в 1/4 финала
15 февраля, 05:00
США обыграли Данию и Латвию и лидируют в группе С на Олимпиаде-2026. Дальше – матч с Германией
14 февраля, 22:52
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Керлинг. Швеция сыграет с Чехией, Швейцария встретится с Италией, другие матчи
сегодня, 05:56
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Китай уступил Швециии, Швейцария обыграла Данию, другие результаты
вчера, 21:13
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Норвегию, Италия уступила Канаде и другие результаты
вчера, 15:40
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Германию, Канада победила Великобританию и другие результаты
17 февраля, 20:58
Норвежские керлингисты вернулись к пестрым штанам на Олимпиаде – с ромбиками в цветах флага. После Игр-2018 они выступали в классических монотонных
17 февраля, 20:00Фото
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швеция уступила Канаде, Швейцария победила Южную Корею и другие результаты
17 февраля, 16:00
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). США уступили Италии, Швейцария победила Великобританию и другие результаты
16 февраля, 21:13
Олимпиада-2026. Керлинг. Великобритания уступила Норвегии, Канада победила Чехию и другие результаты
16 февраля, 16:01
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Великобритания уступила Швеции, США обыграли Китай, другие результаты
15 февраля, 16:06
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Великобритания обыграла Канаду, Италия уступила Швеции, другие результаты
14 февраля, 18:05
Ко всем новостям
Последние новости
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария сыграет с США, Канада встретится с Южной Кореей, другие матчи
сегодня, 05:56
Депутат Свищев: «Желаю нашим болельщикам терпения. А нашим спортсменам и тренерам, которые добрались до Олимпийских игр в Италии, желаю побед»
31 декабря 2025, 13:54
Свищев о резолюции по олимпийскому перемирию: «Для того, чтобы ее применили, нужно обоюдное желание всех сторон»
20 ноября 2025, 13:18
Свищев о словах Ковентри про участие России в олимпийском движении: «Есть тревога из-за того, что в рабочую группу могут войти антироссийские страны»
22 марта 2025, 12:43
Депутат Свищев о выборах главы МОК: «Я никаких иллюзий не строю, ведь нет ни одного пророссийского кандидата»
20 марта 2025, 14:39
«Это сигнал для мировой спортивной общественности, чтобы вернуть наших ребят. Очень надеюсь, что МОК отнесется внимательно». Депутат Свищев о матче НХЛ и КХЛ
18 марта 2025, 19:32
«Ребята в Минспорте Украины поняли, что глупость сморозили». Депутат Свищев о допуске украинцев к соревнованиям с россиянами
27 июля 2023, 11:07
Депутат Свищев: «Слова Баха можно назвать провокацией. Со стороны МОК это низко и некрасиво»
30 сентября 2022, 20:05
Американец Бо Уэллинг возглавил Международную федерацию керлинга
11 сентября 2022, 10:22
«Валиева такая же чудесная в жизни, как и на экране». Анна Сидорова ответила на вопросы подписчиков о фигурном катании и керлинге
5 августа 2022, 12:15
Рекомендуем