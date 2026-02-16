Олимпиада-2026. Керлинг. США обыграли Норвегию, Швейцария победила Великобританию и другие результаты
Швейцария обыграла Великобританию в мужском турнире по керлингу на Олимпиаде.
15 февраля на Олимпийских играх в Италии прошли матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.
Олимпиада-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Керлинг
Мужчины
Групповой этап / 6-я сессия
США – Швеция – 8:5
Германия – Великобритания – 4:9
Норвегия – Италия – 10:7
7-я сессия
Китай – Канада – 3:6
Норвегия – США – 8:10
Италия – Чехия – 10:5
Великобритания – Швейцария – 5:6
Турнирное положение: Швейцария – 5 побед (5 игр), Канада – 4 (5), Великобритания – 4 (6), США – 4 (6), Италия – 3 (5), Норвегия – 3 (5), Германия – 2 (5), Швеция – 1 (5), Китай – 0 (5), Чехия – 0 (5).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
