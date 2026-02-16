Олимпиада-2026. Керлинг. США обыграли Норвегию, Швейцария победила Великобританию и другие результаты

Швейцария обыграла Великобританию в мужском турнире по керлингу на Олимпиаде.

15 февраля на Олимпийских играх в Италии прошли матчи группового этапа мужского турнира по керлингу. Олимпиада-2026 Кортина-д’Ампеццо, Италия Керлинг Мужчины Групповой этап / 6-я сессия США – Швеция – 8:5 Германия – Великобритания – 4:9 Норвегия – Италия – 10:7 7-я сессия Китай – Канада – 3:6 Норвегия – США – 8:10 Италия – Чехия – 10:5 Великобритания – Швейцария – 5:6 Турнирное положение: Швейцария – 5 побед (5 игр), Канада – 4 (5), Великобритания – 4 (6), США – 4 (6), Италия – 3 (5), Норвегия – 3 (5), Германия – 2 (5), Швеция – 1 (5), Китай – 0 (5), Чехия – 0 (5).