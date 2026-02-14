Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Великобритания обыграла Канаду, Италия уступила Швеции, другие результаты

Италия уступила Швеции в женском турнире по керлингу на Олимпиаде-2026.

14 февраля на Олимпийских играх прошли матчи группового этапа женского турнира по керлингу. Олимпийские игры-2026 Кортина-д’Ампеццо, Италия Женщины Групповой этап 4-я сессия Италия – Китай – 7:8 Великобритания – Канада – 7:6 Швейцария – Япония – 5:7 5-я сессия Канада – Швейцария – 7:8 Япония – США – 4:7 Южная Корея – Дания – 3:6 Италия – Швеция – 6:8 Турнирное положение: Швеция – 4 победы (4 игры), Швейцария – 3 (4), США – 3 (4), Китай – 2 (3), Дания – 2 (4), Южная Корея – 2 (4), Великобритания – 1 (3), Япония – 1 (4), Италия – 0 (4).