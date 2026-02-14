Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Великобритания обыграла Канаду, Италия уступила Швеции, другие результаты
Италия уступила Швеции в женском турнире по керлингу на Олимпиаде-2026.
14 февраля на Олимпийских играх прошли матчи группового этапа женского турнира по керлингу.
Олимпийские игры-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Женщины
Групповой этап
4-я сессия
Италия – Китай – 7:8
Великобритания – Канада – 7:6
Швейцария – Япония – 5:7
5-я сессия
Канада – Швейцария – 7:8
Япония – США – 4:7
Южная Корея – Дания – 3:6
Италия – Швеция – 6:8
Турнирное положение: Швеция – 4 победы (4 игры), Швейцария – 3 (4), США – 3 (4), Китай – 2 (3), Дания – 2 (4), Южная Корея – 2 (4), Великобритания – 1 (3), Япония – 1 (4), Италия – 0 (4).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
За Китай 👏👏👏
Второй день продолжает Хоман играть ужасно
Хоман тоже два раза коснулась при релизе. Кошмар
Хоть камень удалили в этот раз
