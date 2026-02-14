Олимпиада-2026. Керлинг. Чехия уступила Великобритании, Швейцария обыграла Канаду, другие результаты

Швейцария обыграла Канаду в мужском турнире по керлингу на Олимпиаде.

14 февраля на Олимпийских играх в Италии прошли матчи группового этапа мужского турнира по керлингу. Олимпийские игры-2026 Кортина-д’Ампеццо, Италия Мужчины Групповой этап / 5-я сессия Чехия – Великобритания – 4:7 Швеция – Китай – 6:4 Швейцария – Канада – 9:5 Германия – США – 6:8 Турнирное положение: Швейцария – 4 победы (4 игры), Канада – 3 (4), Великобритания – 3 (4), Италия – 2 (3), Германия – 2 (4), Норвегия – 2 (3), США – 2 (4), Швеция – 1 (4), Китай – 0 (4), Чехия – 0 (4).