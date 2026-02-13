Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Дания уступила Швеции, Китай проиграл Швейцарии, США одолели Канаду, другие результаты
Дания уступила Швеции в женском турнире по керлингу на Олимпиаде-2026.
13 февраля на Олимпийских играх прошли матчи группового этапа женского турнира по керлингу.
Олимпийские игры-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Женщины
Групповой этап
3-я сессия
Дания – Швеция – 5:6
Китай – Швейцария – 5:7
США – Канада – 9:8
Великобритания – Южная Корея – 3:9
Турнирное положение: Швеция – 3 победы (3 игры), Швейцария – 2 (2), Южная Корея – 2 (3), США – 2 (3), Канада – 1 (2), Китай – 1 (2), Дания – 1 (3), Великобритания – 0 (2), Италия – 0 (2), Япония – 0 (2).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Хоман взяла и выключилась эндов на 5 из игры. Американки не простили, хотя и очень старались
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем