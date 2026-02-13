Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Дания уступила Швеции, Китай проиграл Швейцарии, США одолели Канаду, другие результаты

Дания уступила Швеции в женском турнире по керлингу на Олимпиаде-2026.

13 февраля на Олимпийских играх прошли матчи группового этапа женского турнира по керлингу. Олимпийские игры-2026 Кортина-д’Ампеццо, Италия Женщины Групповой этап 3-я сессия Дания – Швеция – 5:6 Китай – Швейцария – 5:7 США – Канада – 9:8 Великобритания – Южная Корея – 3:9 Турнирное положение: Швеция – 3 победы (3 игры), Швейцария – 2 (2), Южная Корея – 2 (3), США – 2 (3), Канада – 1 (2), Китай – 1 (2), Дания – 1 (3), Великобритания – 0 (2), Италия – 0 (2), Япония – 0 (2).