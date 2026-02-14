  • Спортс
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Китай, Италия уступила Германии, другие результаты

Канада обыграла США в мужском турнире по керлингу на Олимпиаде-2026.

13 февраля на Олимпийских играх в Италии прошли матчи группового этапа мужского турнира по керлингу. 

Олимпийские игры-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Мужчины

Групповой этап / 3-я сессия

Канада – США – 6:3

Великобритания – Италия – 7:9

Китай – Норвегия – 6:8

Швейцария – Чехия – 7:3

4-я сессия

Швейцария – Китай – 9:7

Чехия – Норвегия – 4:7

Германия – Италия – 6:5

Канада – Швеция – 8:6

Турнирное положение: Канада – 3 победы (3 игры), Швейцария – 3 (3), Великобритания – 2 (3), Германия – 2 (3), Италия – 2 (3), Норвегия – 2 (3), США – 1 (3), Китай – 0 (3), Чехия – 0 (3), Швеция – 0 (3).

Прикольно, в матче Китай-Норвегия, камни так близко стали, что сначала вызвали судью со специальным прибором для измерения, мерили несколько раз, но тоже не смогли сразу определить. В итоге вызвали главного судью, он еще пару раз измерил и только после этого камень Китаю присудил. В первый раз такое длительное измерение вижу.
Роскошны канадцы играют, суперские броски. Фавориты
Рекомендуем