Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Китай, Италия уступила Германии, другие результаты

Канада обыграла США в мужском турнире по керлингу на Олимпиаде-2026.

13 февраля на Олимпийских играх в Италии прошли матчи группового этапа мужского турнира по керлингу. Олимпийские игры-2026 Кортина-д’Ампеццо, Италия Мужчины Групповой этап / 3-я сессия Канада – США – 6:3 Великобритания – Италия – 7:9 Китай – Норвегия – 6:8 Швейцария – Чехия – 7:3 4-я сессия Швейцария – Китай – 9:7 Чехия – Норвегия – 4:7 Германия – Италия – 6:5 Канада – Швеция – 8:6 Турнирное положение: Канада – 3 победы (3 игры), Швейцария – 3 (3), Великобритания – 2 (3), Германия – 2 (3), Италия – 2 (3), Норвегия – 2 (3), США – 1 (3), Китай – 0 (3), Чехия – 0 (3), Швеция – 0 (3).