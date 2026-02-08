Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Великобритания обыграла Италию, Швеция уступила США и другие результаты
8 февраля на олимпийском турнире по керлингу прошли матчи в дабл-миксте.
Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов – в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.
Действующими чемпионами в дабл-миксте являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер. Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортине.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Дабл-микст
10-я сессия
Норвегия – Чехия – 3:6
Южная Корея – Эстония – 3:9
11-я сессия
Канада – Швеция – 6:7
Великобритания – Швейцария – 6:7
США – Эстония – 5:3
Италия – Чехия – 8:2
12-я сессия
Италия – Великобритания – 6:9
США – Швеция – 8:7
Швейцария – Норвегия – 3:6
Канада – Южная Корея – 5:9
Турнирное положение: Великобритания – 8 побед (9 игр), США – 6 (8), Италия – 5 (8), Швеция – 5 (9), Швейцария – 4 (8), Канада – 3 (8), Южная Корея – 3 (8), Норвегия – 3 (8), Чехия – 2 (8), Эстония – 2 (8).
Составы команд
Италия: Стефания Константини – Амос Мозанер.
Канада: Джоселин Петерман – Бретт Галлант.
Чехия: Юлия Зелингрова – Вит Хабичовский.
Эстония: Мари Калдвеэ – Харри Лилл.
Великобритания: Дженнифер Доддс – Брюс Моуэт.
Южная Корея: Ким Сон Ен – Чон Ен Сок.
Норвегия: Кристин Скаслиен – Магнус Недреготтен.
Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман – Янник Шваллер.
Швеция: Изабелла Врано – Расмус Врано.
США: Кори Тиес – Кори Дропкин.
ПРИМЕЧАНИЕ: в полуфинал выходят 4 лучшие команды. Прямую трансляцию игр покажет Okko.