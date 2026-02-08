  • Спортс
Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Великобритания обыграла Италию, Швеция уступила США и другие результаты

Италия уступила Великобритании на олимпийском турнире по керлингу в дабл-миксте.

8 февраля на олимпийском турнире по керлингу прошли матчи в дабл-миксте.

Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов – в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.

Действующими чемпионами в дабл-миксте являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер. Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортине.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Дабл-микст

10-я сессия

Норвегия – Чехия – 3:6

Южная Корея – Эстония – 3:9

11-я сессия

Канада – Швеция – 6:7

Великобритания – Швейцария – 6:7

США – Эстония – 5:3

Италия – Чехия – 8:2

12-я сессия

Италия – Великобритания – 6:9

США – Швеция – 8:7

Швейцария – Норвегия – 3:6

Канада – Южная Корея – 5:9

Турнирное положение: Великобритания – 8 побед (9 игр), США – 6 (8), Италия – 5 (8), Швеция – 5 (9), Швейцария – 4 (8), Канада – 3 (8), Южная Корея – 3 (8), Норвегия – 3 (8), Чехия – 2 (8), Эстония – 2 (8). 

Составы команд

Италия: Стефания Константини – Амос Мозанер.

Канада: Джоселин Петерман – Бретт Галлант.

Чехия: Юлия Зелингрова – Вит Хабичовский.

Эстония: Мари Калдвеэ – Харри Лилл.

Великобритания: Дженнифер Доддс – Брюс Моуэт.

Южная Корея: Ким Сон Ен – Чон Ен Сок.

Норвегия: Кристин Скаслиен – Магнус Недреготтен.

Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман – Янник Шваллер.

Швеция: Изабелла Врано – Расмус Врано.

США: Кори Тиес – Кори Дропкин.

ПРИМЕЧАНИЕ: в полуфинал выходят 4 лучшие команды. Прямую трансляцию игр покажет Okko.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Эстонцев подменили сегодня. Как будто другие игроки вышли. Как божили вчера и сегодня было куча пробросов и мимо камней
Чехи чего-то совсем слабые, совсем плохо играют, как они попали сюда вообще
погодите, чё? Южной Корее и Канада, и США влетели? Чё происходит вообще?
